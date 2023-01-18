Bedelli askerlik yerleri açıklandı

Bedelli askerlik yerleri ile sevk ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi." açıklamasında bulundu.MSB tarafından yapılan açıklamada "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2023 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri belirlendi" denildi.Sonuçların, "e-Devlet kapısından ve Askerlik Şube Başkanlıklarından" açıklandığı belirtildi.