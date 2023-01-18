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Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasında Bayraktar TB2 ihracatına yönelik sözleşme imzalandı. 2019 Temmuz ayından bu yana devam eden süreçte, Amerika, Avrupa ve Çin’den önemli firmaların yer aldığı rekabetin kazananı Türk firması Baykar oldu. Uluslararası alanda kendini kanıtlayan Bayraktar TB2 için Kuveyt Savunma Bakanlığı ile 370 milyon dolarlık sözleşmeye imza atıldı. Böylece Bayraktar TB2 için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu.

Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma
Ekleme: 18.01.2023 - 21:31 Güncelleme: 18.01.2023 - 21:57 / Editör: Ozge Selin
Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA bir ihracat başarısına imza attı. Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan anlaşma ile Bayraktar TB2 SİHA için ihracat sözleşmesi imzalanan ülke sayısı 28 oldu. Baykar, 2023 yılına Kuveyt Savunma Bakanlığı ile imzalanan 370 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi ile başladı.

Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma

AMERİKALI, AVRUPALI VE ÇİNLİ FİRMALARI GERİDE BIRAKTI

Baykar ile Kuveyt Savunma Bakanlığı arasındaki süreç 2019 yılında başladı. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı Türkiye'nin milli SİHA'sı Bayraktar TB2 oldu.

Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabı Twitter'dan gelişmeyi 'Rekabet demişken' başlığı ile duyurdu.

Bayraktar TB2 SİHA, Temmuz 2019'da Kuveyt'te gerçekleştirilen demo uçuşunda büyük bir başarı göstermişti. Yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak Türk havacılık tarihinde bir ilke imza atmış ve o dönem kendisine ait olan havada kalma rekorunu kırmıştı.

Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma

1.18 MİLYAR DOLARLIK REKOR İHRACAT

Baykar, 2003 yılında İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %75'ini ihracattan elde etti. 2021'de Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu.

Bayraktar TB2 Kuveyt semalarında uçacak! 370 milyon dolarlık anlaşma

2022'de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı %99.3 olan Baykar, 1.18 milyar dolarlık ihracat yaptı. Savunma ve havacılık sektörünün en çok ihracat gerçekleştiren firması olan Baykar'ın 2022 cirosu 1.4 milyar dolara ulaştı.

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