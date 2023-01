Başkan Erdoğan'dan seçim için 14 Mayıs'ı işaret etti: Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, 'Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.' dedi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Biliyorsunuz ikinci haftasını geride bıraktığımız 2023 bizim için herhangi bir yılbaşı değildir. Biz uzun yıllardır hedeflerini 2023 menziline göre belirlemiş bir partiyiz. Bir hükümetiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında milletimizi kavuşturmak istediğimiz hedeflere büyük ölçekte ulaştık.2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembıolüdür hem de Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da budur. Bizim hayatımızda hiçbri seçim kolay olmadı. Her sçeime büyük bir mcüadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.Bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk getirerek adım atmıştık. 2023 seçimlerine son dönemde düğnyada yaşanan krizlerin ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.Geçmişte kendi krizleri içinde boğulan bir Türkiye vardı. Bu sefer Türkiye sahip olduğu güçlü hizmet ve altyapısı sayesinde küresel atılımları dayanak haline dönüştürebiliyor. Cari açığı kontrol ederek büyümesiyle, her başlıkta bu gerçeği ispatlayan bir ülke oldu. Sıkıntılarımız elbette var. Bunların hiçbiri bizi asıl atılımlarımızdan uzaklaştıramaz.En büyük sorunumuz enflasyondu, o da düşüşe geçti. Hızla düştüğünü göreceğiz. Önümüzdeki aylarda yüzde 40'lara 30'lara düşecek. Çünkü enflasyona sebep olan tuzakları bozduk, oyunları boşa çıkardık.İnsanımızın gözündeki samimiyetini, kalbindeki muhabbeti bizzat yaşayıyoruz. Antalya'da, Erzurum'da, Mardin'de, Konya'da, Malatya'da ve daha pekçok şehirde aynı duyguları yaşamıştık. Asıl belirleyici olan aynı insanların sandık başına gittiklerinde gelevckelerine karar verecekleri anda nelere bakacaklarıdır.Rahmetli Özal, darbenin gölgesinde girdiği seçimde Türkiye'ye çağ atlatma vaadiyle önemli bir başarı kazanmıştır. Biz de milletimizin büyük bir desteğiyle hükümete gelmiştik. Şİmdi 2023'te de milletimizin desteğine talibiz. Sözü de, kararı da, geleceği de milletimize bırakmak istemeyen vesayet heveslilerine rağmen Türkiye Yüzyılı'nı başlattık.Milletimiz bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir. Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak değil, ülkeyi 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar.CHP'nin kodlarında bu faşizm var. Diğerlerine noluyor? Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri krizleriyle milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor.Menderes 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletin dedi. Millet 73 yıl sonra aynı gün 6'lı masaya yanıt verecek.Ne yaparsanız yapın başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü. Bu millet sizin de numaralarınızı da anında tanıyor.Biz gerektiğinde 7 düveli karşımıza alma pahasına ülkemize eser kazandırıyor ve milletimize hizmet ediyoruz.Bugün de biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bizim gündemimizde her zaman ülkemize kazandıracağımız eserler ve hedefler vardı. Attığımız her adımda, geliştirdiğimiz her mücadelede karşımızda oldular. Şikayetimiz attığımız her adıma doğruluğuna bakmadan çelme atmaya kalkan habis zihniyetedir. Şikayetimiz eser düşmanlığınadır.6'lı masa işi çıktığından beri oraya bulaşan herkesin de çamur siyaseti yarışa girmelerini esefle takip ediyoruz. Gülsek mi ağlasak mı bilmiyoruz. Dünya küresel kaosu tartılşıyor, bunlar masa kaosunun ötesine geçemiyor. Biz yaptıklarımızla ve vizyonumuzla milletimizi hayallerine kavuşturmanın çabası içindeyiz. Bunların karabasan gibi milletimizin tepesine çökmenin dışında bir planları yoktur. Tanklara alkış tutanlar verilen mücadeleyi 'tiyatro' diyerek hakaret edenleri gayet iyi hatırlıyoruz.Bir ülkenin savunma sanayisine ancak rahatsız olanlar saldırır. Yunanistan'ın sızlanmasını normal görüyorum. Ülkemizin her değerini savunmak nasıl boynumuzun borcuysa bu alçak saldırıya hak ettiği cevabı vermek sorumluluğumuzun gereğidir.Buralarda kiminle nasıl çalıştık bunların hepsi kayıtlarımızda mevcut. Bütün bu adımlar atılırken öyle bir yerden öyle bir yere geldik ki… Doğru düzgün helikopterin yok! Şu anda atak helikopterleri Türkiye'nin kendi ürünü olarak üretiliyor.Buna da yine birileri çelme takmaya çalışıyor. Fakat bu bizi bir yere doğru itiyor. Şimdi de Gökbey Helikopterini üretmenin adımlarını atıyoruz.Arifiye'de ne yaptık biz? Fırtına obüslerinin teslim törenine gittik. Savunma Bakanımız, kuvvet komutanlarımız, milletvekillerimiz orada oldu. Muhalefetin başındaki adam, 'Siz siyasetçi değilsiniz' diyor. Tamam da neden alkışlıyorlar? Alkışladıkları şey dünyayı titreten fırtına obüslerinin teslim töreni. Konuşan kim? Anayasamıza göre Başkomutan konuşuyor. Sen kuvvet komutanlarımıza hakaret edecek çapta değilsin önce haddini bil. Şanlı ordumuzun komutanlarına saldıramazsın. Hukuk karşısında bunun hesabını verecekler.Yüzde 20'lerde aldığımız sektördeki yerlilik oranını yüzde 80'lere ulaştırdık. Savunma sanayimizin her bir projesinin hangi badirelerden geçerek bu seviyeye geldiğini bilseniz hayretten hayrete düşersiniz. Adım adım savunma sanayimizi büyüttük, geliştirdik. Kimlerin ülkesini sattığını gördük.Bütün bunlarla beraber biz İHA'ya, SİHA'ya, AKINCI'ya, hepsinden öte Kızılötesi denilen adımı nasıl attık, şu anda bir de onun çalışmaları yapılıyor. Bush'a dedik ki bize İHA verecektiniz ama vermediniz. Ve sözümüz var, hala siz bunları vermediniz, süratle vereceksiniz dedi. Biz bunlardan İHA'yı aldık ama İHA'yı bize 2 günlüğüne verdiler. Bu 2 günlük bir iş değil dedik, bizim terörle mücadelemiz yoğun şekilde devam ediyor. Bu ziyaretimin ardından Özdemir Bey hemen çocuklarıyla beraber bu adımı attı ve süratle İHA'yı onlar ürettiler. Ardından SİHA'yı da ürettiler ve çocuklar AKINCI'yı da ürettiler. Savaş uçağı noktasında da çalışmalarını sürdürüyorlar. Olay sadece savaş aracı değil, bunun ürünlerini de üreteceksin. Ülkemiz bu mühimmatı da üretmeye başladı. Biz Türkiye'deki maalesef bu muhalefetle çok uğraştığımız için adım atmakta zorlanıyoruz.Sen rekabet nedir bilir misin? Sen git çocuk bezi satmaya devam et. Senin işin değil bu... 15 sene yanımda bulundu ama benden bir şey alamadı. Yanında bir tanesi daha var o da çöyle. Bunların vakfına üniversite tahsisi yaptık. Kendisi ne zamanki başbakanlık koltuğuna oturdu, o tahsis yapılan yeri vakfına mülk edindi. Türkiye'de bunun başka örneği yok. O vakıftaki yöneticiler bunu nasıl izah edeceksiniz. Mülk edinme hakkı yok. Ama bunlar bunu yaptı.Biz de bu üniveristeyi bunların bu yolsuzlukları sebebiyle aldık devletimize mal ettik. Devletimizin Marmara Üniversitesi'nin mülkü olarak hizmete devam ediyor. Verdiğimiz imkanlar çok çok daha iyi.Biz bu milletin evlatlarına yakışan eserler inşa ediyoruz sen ne yapıyorsun onu söyle?Bayraktar TB2 pek çok yerde öyle başarılara imza attı ki... Şimdi Kızılelma var. Kızılelma, bu kutlu davaya inananların hedefidir. Kızılelma ve MMU ile birlikte ülkemizi artık bambaşka bir lige taşıyoruz.3 bini aşkın genç Baykar'da çalışıyor. Şirketin tericihi bu çalışmaları kendi özkaynağıyla yapmaktır. Gelirleri de ihracata dayanmaktadır. Bay Kemal bunlar seni niye rahatsız ediyor? Çünkü onlar teröristlerle beraber. SİHA'larımız, AKINCI'larımız o inleri darmadağın ettiler. Nice teröristleri yok ettiler.'