Bakan Soylu'dan Ukraynalı mevkidaşı Monastyrsky için başsağlığı mesajı!

Helikopter kazasında hayatını kaybeden Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter kazasında hayatını kaybeden Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky için başsağlığı mesajı yayımladı.Bakan Soylu'nun sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, 'Ukrayna'da yaşanan elim helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı kıymetli dostum Denys Monastyrsky, çalışma arkadaşları ve sivillerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ukrayna halkına başsağlığı, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum' ifadeleri yer aldı.