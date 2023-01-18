Bakan Nebati ASO heyeti ile bir araya geldi! Dikkat çeken istihdam mesajı...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakan Nebati görüşmeye ilişkin "İhracat potansiyelimizi güçlendirmek, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için devreye aldığımız politika araçlarımızı ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç ve beraberindeki heyet ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, iş dünyası ile yaptığı görüşmelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğinin bilgisini verdi.İSTİHDAM MESAJIBakan Nebati, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek 'Görüşmede, ihracat potansiyelimizi güçlendirmek, üretim kapasitemizi ve istihdamımızı artırmak için devreye aldığımız politika araçlarımızı ele aldık.' dedi.'ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE DE DEVAM EDECEĞİZ'Toplantıların süreceğini vurgulayan Nureddin Nebati, İş dünyasıyla gerçekleştirdiğimiz istişare odaklı görüşmelere önümüzdeki dönemde devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.