Altılı masada, ortak adayın belirlenmesi şubat ayına kaldı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine sayılı günler kaldı.Bu kapsamda çalışmalarını yürüten altılı masa, 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde toplanacak.11'nci toplantının yapılacağı görüşmede Cumhurbaşkanı adayının netleşmesi beklenirken, masanın gündemi oldukça farklı.Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'in aktardığına göre masada henüz adaylık görüşmeleri başlamadı.Genel başkanların, konuyu şubat ayında yapılacak toplantıda gündeme getirecekleri aktarıldı.Adaylık görüşmesinin bu kez de yapılmayacağı toplantıda ise masanın gündeminde “altı partinin milletvekili adaylarının dağılımı, incelemesi, pazarlıkların yürütülmesi” yer alacak.Bu kapsamda kurulması planlanan komisyon için partilerden görevlendirilecek temsilcilerin belirlenmesi istenecek.Böylece hangi parti adaylarının hangi listeden aday gösterileceği, baraj sorunu olan partilere seçilebilecek kaç milletvekili kontenjanı verileceği saptanacak.Ayrıca 26 Ocak'ta yapılacak toplantıda, “ortak politika metni” de liderlerin değerlendirilmesine sunulacak. 30 Ocak'ta da üzerinde uzlaşılan metin kamuoyuyla paylaşılacak.CHP ve İyi Parti arasında fikir ayrılığıÖte yandan adaylık görüşmelerinde CHP ile İyi Parti arasında bir fikir ayrılığı olduğu biliniyor.Bu durumun hala giderilmediği belirtilirken şubatta ortak aday konusunun yoğun şekilde tartışılması bekleniyor.