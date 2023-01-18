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Ali Babacan savunma sanayi eleştirisinde geri adım attı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Ali Babacan, İHA ve SİHA'lara yönelik söylediği sözlerin çarpıtıldığını iddia etti.

Ali Babacan savunma sanayi eleştirisinde geri adım attı
Ekleme: 18.01.2023 - 11:45 Güncelleme: 18.01.2023 - 12:01 / Editör: Ozge Selin
Ali Babacan savunma sanayi eleştirisinde geri adım attı
Türk savunma sanayisi, gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor.

Bayraktar İHA ve SİHA'lar gökyüzünün süper gücü haline geldi.

Pek çok ülkenin almak için sıraya girdiği İHA ve SİHA'lar, Türkiye'yi savunma sanayisinde en üst lige çıkardı.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinde ve Ukrayna'nın Rusya'nın saldırılarına karşı koymasında İHA ve SİHA'lar önemli görevler üstlendi.

'Dosta güven düşmana korku' veren savunma sanayisinde başarılı adımlar atılırken, bu durumdan rahatsızlık duyanlarda bilinmekte.

Ali Babacan savunma sanayisini eleştirdi
Ali Babacan geçtiğimiz günlerde katıldığı programda Türkiye'nin savunma sanayisindeki yatırımlarını hedef aldı.

Selçuk Bayraktar üzerinden Baykar'ı hedef aldı

Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı olmasına gönderme yaparak 'Bu proje de öyle bir hale getirildi ki 'Bu çok kutsal, dokunulmaz, dokunanı mahvederiz' falan filan ya. Kusura bakmayın, dokunacağız tabii.' sözleri siyasetten büyük tepki çekti.

Tepkilerin odağı olan Ali Babacan bu sözlerinin ardından geri adım attı.

'Sözlerim çarpıtıldı'
Sosyal medya hesabından açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sözlerinin çarpıtıldığını iddia etti.

Ali Babacan'ın Twitter hesabı üzerinde yaptığı açıklama şu şekilde:

'Her projenin yanında dururuz'
'Günlerdir sözlerim maksatlı şekilde çarpıtılıyor. Yayınlardaki ifadelerim açık olmasına karşın bir kere daha tekrar ediyorum: Biz, ülkemiz için faydalı olan her yatırımın, her projenin yanında dururuz.

Savunma sanayi de dahil ülkemizdeki mevcut her projenin doğru olanlarını devam ettiririz, yanlış olanlarını düzeltiriz, eksik olanlarını tamamlarız. Savunma sanayinde de ülkemize gururlar yaşatacak pek çok şirkete destek oluruz.

'Hepsiyle gurur duyuyoruz'
Bizim Ankara, Bursa, Gaziantep, Denizli, Kayseri, Konya, Kocaeli ve diğer pek çok ilde yüksek teknolojiyle dünyaya üretim yapan muazzam firmalarımız var. Bizim dünya çapında mühendisler yetiştiren üniversitelerimiz var. Hepsiyle gurur duyuyoruz.

Biz, eşitlik, hakkaniyet ve şeffaflıktan hiçbir koşulda vazgeçmeyiz. Tüm sanayicilerimizle ilişkimiz aynı yakınlıktadır. Ne torpil ne kayırma ne de nepotizme geçit veririz.

'Türkiye'nin yıldızını 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız'
Ülkemizin sanayicilerine, mühendislerine, bilim insanlarına eşit şekilde destek olmaya, herkese fırsat tanımaya, Türkiye'nin yıldızını tıpkı 2002-2014 arasında olduğu gibi parlatmaya kararlıyız.
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