Ahmet Türk: 6'lı masa Babacan'ın söylediklerinin altına imza atsın

Türkiye tam anlamıyla seçim sürecine girdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret etti. Muhalefette ise aday ve yetki dağılımı kavgası var. Muhalif liderler 6'lı masa etrafında toplansa da HDP ile ilişkiler tartışma konusu. Bu kapsamda HDP'li Ahmet Türk, Duvar'dan Ceren Bayar'a konuştu ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı.Türk, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıkladığı ‘DEVA Partisi Temel Haklar Eylem Planı'ndaki Kürt sorunu ile ilgili maddeleri işaret ederek Babacan'a destek verdi.Söz konusu eylem planının 6'lı masa için yol gösterici olacağını belirten Türk, 'Sayın Babacan'ın açıklamasında anadilinde eğitimden tutun eşit yurttaşlığa kadar birçok başlık vardı. Ben onu küçük bir manifesto olarak kabul ediyorum. 6'lı masa Babacan'ın bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz.' dedi.HDP'li Türk, 'Babacan merkez sağda bir siyasetçi olarak Kürt sorunu ile ilgili net bir proje ortaya koydu. 6'lı masa bu konuya dair hiçbir açıklama yapmadı. Babacan'ın söylediklerinin altına imza atsalar, 6'lı masa manifestosu veya ortak kararı olarak ortaya koysalar bile bizim açımızdan yeterli olurdu.Maalesef ne Kılıçdaroğlu'ndan ne Akşener'den hiçbir açıklama gelmedi. Babacan'ın bu açıklamasını destekleyecek veya olur verecek bir tavır görmedik.' ifadelerine yer verdi.