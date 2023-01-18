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ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

ABD Başkanı Joe Biden'ın başı hala 'gizli belgeler' kriziyle dertte. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir skandalın ardından bu kez yeni fotoğraflar basına servis edildi. Barack Obama döneminde yaptığı Başkan Yardımcılığı görevi süresince devlete ait 'gizli belgeler'i kişisel ofisinde tuttuğu belirtilen Biden'ın Delaware'deki evinin fotoğrafları ülke gündemini karıştırdı.

Ekleme: 18.01.2023 - 10:05 Güncelleme: 18.01.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!
ABD, Başkan Joe Biden'ın ortaya çıkab skandalıyla çalkalanıyor. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen haberlere göre Biden, ABD eski başkanı Barack Obama döneminde sürdürdüğü başkan yardımcılığı görevinde devlete ait gizli belgeleri kişisel ofisinde depolamıştı. Biden'ın eski kişisel ofisinde, başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait "gizli belgeler" bulunurken Adalet Bakanlığı durumu el koymuş ve bulunan belgeleri inceleme altına almıştı.

Geçtiğimiz aylarda gizli belgeler skandalının bir benzeri eski ABD Başkanı Donald Trump ile de yaşanmıştı. Trump'ın Florida eyaletinde bulunan Mar-a-Lago malikanesine Ağustos ayında yapılan baskında çok sayıda gizli belgeye el konulmuştu.

DEVLET SIRLARI ELDEN ELE GEZİYOR

Eski başkan ve başkan yardımcılarının, devlet sırlarını içeren belgeleri hiçbir denetime takılmaksızın kişisel ev ve ofislerine götürüp saklamaları büyük tartışmalara neden olurken Biden krizinin yeni çıkan fotoğrafları şoke etti.

Biden'ın kişisel ofisinin ardından, yeni gizli belgelerin bulunduğu Delaware'deki evinin görüntüsü ABD'li Fox News tarafından servis edildi. Biden'ın malikanesinin 2019'da çekilmiş bir fotoğrafı, ülkede adeta deprem etkisi yarattı.

Önemli devlet sırlarını içeren gizli belgelerin, evde tutulduğu uzun yıllar boyunca Gizli Servis dahil tek bir kişi tarafından bile korunmadığı anlaşıldı. Fox News tarafından çekilen görüntülerde, konutun girişinde bir bekçi kulübesi olduğu görülürken, bu yapının bakımsızlığı uzun süredir içinde kimsenin görev yapmadığı gerçeğini de su yüzüne çıkardı.

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!

HER GELEN EVE GÖTÜRMÜŞ

Bekçinin bile olmadığı konutta Gizli Servis de görev yapmazken, başkan yardımcılığı sona eren Biden'ın başkan olana kadar geçirdiği döneme kadar söz konusu evi için hiçbir güvenlik desteği almadığı ileri sürüldü.

ABD basını, gizli belgeler bu evde tutulduğu yıllar boyunca hiçbir korumada olmadığını belirtti. Söz konusu kareler 'skandalın fotoğrafı' olarak nitelendirildi.

Belgelerin içeriği kamuoyuyla paylaşılmazken, yıllar boyunca hiçbir koruma olmaksızın tutulan evde kimlerin eline geçmiş olabileceği ise büyük bir merak konusu. Fotoğraf skandalının ortaya çıkmasının ardından olaya tepki yağarken binlerce ABD vatandaşı, tepki gösterdikleri sosyal medya paylaşımlarında "Beyaz Saray'a her girenin gizli devlet belgeleri ellerinin kollarını sallaya sallaya alıp çıkmış olduğu" yorumlarında bulundu.

Beyaz Saray geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD Adalet Bakanlığı'nın başkanın eski enstitüsünün Washington ofis alanında bulunan potansiyel olarak sınıflandırılmış belgeleri gözden geçirdiğini söylemişti. Biden'ın kendi ekibi tarafından yapılan aramada, kütüphanede bulunduğu söylenen 6 sayfalık evrak derhal ulusal arşivlere iade edilmişti. Biden'ın özel danışmanı Richard Sauber ise belgeler bulunur bulunmaz kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğinin altını çizmişti.

ABD’de büyük kriz! Biden malikanesinin yeni fotoğrafları şoke etti: Yıllarca burada tutulmuş!
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