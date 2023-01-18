10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör ve örgütlü suçlar bürosu tarafından yürütülen soruşturmada FETÖ üyesi şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak 44 kişi hakkında teşhislerde bulundu. Teşhis doğrultusunda 44 kişiye 10 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli B.Ç., etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. B.Ç.'nin teşhisleri ve dijital materyallerinin incelenmesi sonucu çıkan deliller kapsamında FETÖ terör öttüğü mensuplarına yönelik çalışma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun tarafından gece yarısı 10 ilde 44 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.