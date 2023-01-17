Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı

Şırnak Merkez Gabar Dağı ve Bestler Dereler bölgesi arasında kalan Şırnak-Siirt Karayolu'nun 5'inci kilometresinde petrol arama çalışmaları başladı. 2 Ocak tarihinde montaj işlemleri başlayan 16 Ocak'a ise montaj işlemi tamamlanan Şırnak 1 Üretim ve Tespit Kuyusunda ilk sondaj çalışması Şırnak Valisi Osman Bilgin'in katılımı ile yapıldı.Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusunda tahmini 52 gün ve 2 bin 200 metre derinlikte petrol bulunması hedefleniyor. Bölgenin potansiyeli yüksek arama ve keşif çalışması olan bölgede ilk Arama ve Tespit Kuyusu olma özelliği taşıyor.Şırnak Valisi Osman Bilgin beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş ile birlikte Şırnak-1 Üretim ve Tespit Kuyusunda incelemelerde bulundu. Vali Bilgin, ilk sondaj için düğmeye bastı.İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Vali Bilgin; 'Çok şükür Şırnak'ımız artık her gün yeni bir güzel haber ile gündem oluyor. Burada da Yüce Allah'ın izni ve TPAO'nun ve TPİC Şirketinin ortak çalışması ile birlikte Şırnak-1 sahası dediğimiz, Şırnak merkezin hemen üst kısmında bulunan sahada hem arama hem üretim kuyusu çalışmaları yürütülmekte. Bu çalışmalarla özellikle Gabar bölgesinde bulunan yüksek graviteli, yüksek kaliteli petrol ile birlikte bugün bu bölgemizde çıkan petrolü direk bir motorinli araca koyduğumuzda çok rahat bir şekilde gidebileceğini biz yapılan teknik tespitler ile biliyoruz. İnşallah Gabar Dağı Akçay bölgesinde yapılan tespitin devamı yine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kızılsu bölgesinde yapılan kuyu çalışmalarıyla devam ediyor. Şırnak'ta da hem arama hem üretim kuyusu çalışması yapılıyor. İnşallah burda da petrol bulunduğunda ülkemize daha hayırlı haberler vereceğiz.Hem ilimiz hem ülkemiz için çok olumlu gelişmeler olacak. Bu günlerde ülkemizde gerçek vatanseverler, ülkesini seven, düşünen, ülkesi için gecesi gündüz demeden Enerji Bakanımız, TPAO Genel Müdürümüz ve onların yanında çalışan görev yapan Jandarma, Emniyet birimlerimizle onların yanındayız. Ama yaptığımız bu çalışmaları maalesef kötülemek isteyen ve reklam olarak gören bir zihniyet var. O zihniyeti de kınıyorum. Devletin valisi olarak onlara göstereceğiz. Tanker tanker Petrol'ün nasıl nakledildiğini. Bugün ilimizden günlük 70-80 tankerin batmana götürüldüğünü hep birlikte göstereceğiz. Ama biz şunu söylüyoruz, bugün TPAO'nun ve TPİC'in bütün çalışanları birer kahramandır. Onların hepsi askerdir, vatan sevdalısıdır. Bu ülkenin medaiftiharıdır.Gece gündüz demenden 7/ 24 esaslı kar kış, yağmur çamur demeden burada çalışıyorlar. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bu kuyudan da üretim haberi vererek ülkemizi ve bölgemizi sevindirecekler. Şırnak'ımızda son dönemlerde sadece petrol değil önemli kömür rezervleri de keşfedildi. Burada da önemli üretim faaliyetleri yapılıyor. Bu ay faaliyete geçen kömür eleme ve paketleme sahamızda 50 tane firma faaliyete başlayacak.Bunların faaliyete geçmesi ile birlikte 1500 kişiye doğrudan istihdam sağlayacağız. Şırnak gerek maden gerek petrol faaliyetleri ile adından söz ettiriyor. Biz artık bir standart oluşturuyoruz. O da Şırnak standartları diyoruz' dedi.