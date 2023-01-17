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Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü! Savunması kan dondurdu.

Trabzon’da 3 çocuğunu silahla vurarak öldüren ve 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen 40 yaşındaki Emre Göktaş, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı. Baba Göktaş hakkında 3 evladını canavarca hisle öldürdüğü için 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Çocuklarını canice katleden Göktaş’ın, savunması ise kan dondurdu. İşte ayrıntılar... .

Ekleme: 17.01.2023 - 17:08 Güncelleme: 17.01.2023 - 17:09 / Editör: Ozge Selin
Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü! Savunması kan dondurdu.Trabzon'un Of ilçesinde 3 Ağustos 2021'de kızları 10 yaşındaki Yaren, 7 yaşındaki Hiranur ve 4 yaşındaki Elif Beyza Göktaş'ı ormanlık alana getirerek tabancayla vurup öldüren Emre Göktaş, Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesinde SEGBİS sistemiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmada hakim, sanık Göktaş hakkında Adli Tıp Üst Kurulundan da cezai ehliyetinin tam olduğuna dair rapor geldiğini söyledi.

Adli Tıp raporuna itiraz eden Sanık Göktaş ise, 'Ben ne yaptığımı kavrayabilecek durumda değildim. Hakkımda düzgün bir değerlendirme yapılmadığını düşünüyorum. Beni bu duruma eşim düşürdü. Ben çocuklarıma bu kötülüğü yapacak biri değildim.' dedi. Sanık Göktaş'ın avukatı ise yeniden Adli Tıp Raporu alınmasını istedi fakat mahkeme heyeti bu talebi reddetti.

3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Sanık Göktaş hakkında Cumhuriyet Savcısı tarafından açıklanan mütalaada 'Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

'NE YAPTIĞIMI BİLMİYORDUM!'

Mütalaa üzerine sanık Göktaş, 'Çocuklarıma asla canavarca hisle yaklaşımım olmadı. O dönemde ne yaptığımı bilecek halde değildim. Eşim benim psikolojimi bozdu. Bu kadın beni perişan etmiştir. Ondan dolayı bu olay meydana geldi. Çocuklarımı sevmediğim, çocuklarımla ilgilenmediğin yalandır. Çocuklarımı seven bir babayım. Ne yaptığımı bilmiyordum. Psikolojik ilaç kullandım. Bu eylemi ne yaptığımı bilmediğim bir dönemde gerçekleştirdim.' savunmasında bulundu.

Sanık müdafinin ek savunma süresi istemesi üzerine duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Trabzon’da 3 çocuğunu canice öldürmüştü! Savunması kan dondurdu.


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