Tayland'da petrol tankeri patladı

Nehre demir atmış halde bulunan bir petrol tankerinde patlama oldu. Patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kayıp 4 mürettebat için de arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Tayland'ın güneyinde yer alan Samut Songkhram eyaletindeki Mae Klong Nehri'ne demir atmış halde bulunan tankerde, yerel saatle 09.30 sıralarında şiddetli bir patlama yaşandı.Petrol yüklü olduğu öğrenilen tankerdeki patlama, çevre bölgelerde de hissedildi. Tayland Denizcilik İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Phuriphat Thirakhunphisuth, patlama sırasında 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 4 mürettebatın da kaybolduğunu bildirdi. Kayıp mürettebatın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.Thirakhunphisuth, patlamanın şiddetiyle çevrede bulunan bir evin camlarının patladığını ve 2 kişinin yaralandığını ifade etti. Patlama sonrası çıkan yangının büyümeden kontrol altına alındığını söyleyen Thirakhunphisuth, olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini belirtti. Öte yandan patlamanın nedeni de henüz bilinmiyor.