SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?

Türkiye'nin başta insansız hava araçları olmak üzere, savunma sanayii alanında dünyada söz sahibi olması hem içeride hem de dışarıda rahatsızlığa neden oluyor. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Öte yandan İYİ Parti Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Aytun Çıray, 'Bayraktar SİHA, İHA reklâmıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş. Rakipsiz! Genç iş insanı da babasına benzememiş. Havasından geçilmiyor. Ama hiç kimse Vestel'in üretip de ihraç ettiği Karayel ve benzerlerinden söz etmiyor. Niye?' diyerek rahatsızlığını ortaya koydu. Peki Ali Babacan'ın Baykar'a tehdidinin perde arkasında ne var? SİHA ve İHA'lar neden hedefte? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör uzmanı Coşkun Başbuğ değerlendirdi.Türkiye'nin savunma sanayii alanında attığı adımlar içeride ve dışarıda rahatsızlığa yol açıyor. Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 80'lere kadar çıkarken ihracat rakamları da yükseliyor. Dışarıda terör örgütü FETÖ'ye desteği ile tanınan eski pentagon yetkilisi Michael Rubin, Türk Savunma Sanayii'ne yönelik kara propaganda yaparken kaleme aldığı makalesinde Türk SİHA'larını hedef aldı, 'Türkiye'nin SİHA ihracatı ABD için tehdit' ifadelerini kullandı. ABD'nin Irak ve Afganistan gibi bölgelerde yol açtığı istikrarsızlığı görmezden gelen Rubin, bir de SİHA'ların istikrarı bozduğunu savundu.İçeride Başkanı Ali Babacan ise katıldığı bir programda iktidara geldiklerinde bu projelere müdahale edeceklerini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kritik öneme sahip Doğu Akdeniz'de Afrika'da Irak'ta Suriye'de Libya'da Karabağ'da söz sahibi olmasını sağlayan İHA ve SİHA'lar hedef alınıyor. Savunma Sanayii hedef alan açıklamalara tepkiler gecikmedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Londra'daki temaslarını tamamlayarak bugün Çekya'nın başkenti Prag'a geçti. 'Savunma sanayii alanında Türkiye'nin ulaştığı seviyeden bazı kişiler rahatsız' diyen Bakan Akar, bunun açıkça dile getirilmesini kabul edilemez olarak niteledi. Akar, 'Büyük bir talihsizlik, yerli ve milli emek ve başarıya saygısızlıktır' ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, 'İktidara gelirlerse Baykar projelerine müdahale edeceklerini söyleyen DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert tepki gösterdi. Bahçeli, 'Baykar şirketini suçlayan selamsız babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmiştir.' dedi.Savunma sanayi hedef alınıyor. Ancak bana göre bu yaşananlar sürpriz değil. 2023 çok kritik bir seçim Bu seçim sadece 3-5 yıllık bir dönemi değil belki de bir asrın kaderini çizecek. Bu nedenle çok uyanık olmalıyız. Haya yapma şansımız olmadığına dair daha önce A Haber'e defalarca kez söyledik. İşte dışarıdaki yayınlar da 2023 yılının en kritik seçiminin Türkiye'de olacağını söylüyor. ABD'deki gazete 'Türkiye'deki seçimler Orta Doğu'nun, Uzak Doğu'nun, Balkanların ve Asya'nın kaderini etkileyecek' diyor.Bu tespitler çok doğru. Bunlara bakarak özellikle savunma sanayi ve enerjide ayağınızın yere basacağı sürece doğru hızla yol almanız lazım. İkisinde de çok başarılı şekilde gidiyoruz. Ancak bu başarılar ülkeni insanın mutlu ettiği gibi bazılarını ve bir yerleri mutlu etmiyor. Tam tersine endişeye ve büyük korkuya yol açıyor. Bu gelişmeyi durdurmak için her yolu deniyorlar. Savunma sanayii konusunda yapılan tehdidin Babacan üzerinden okunmasını eksik bulurum. Çünkü ABD şu anda bütün odakları devreye almış durumda. Türk düşmanı olan Rubin ile Türk kimliğiyle sorunu olan Ali Babacan'ın aynı anda eş zamanlı olarak konuşması tesadüf değil. Bunun altını çizmekte fayda var. Neticede ikisi de aynı işe hizmet ediyorlar.Bunlar ilk değil. Savunma sanayi ve Bayraktar ailesi ile ilgili bir yerlere kulluk ettiği belli olan Sezgin Tanrıkulu'nun söylemlerini hatırlayalım. 'Yargılayacağız' dedi, bunu başka bir ülkede duyamazsınız. Peki bu söylemler 7'li masada herhangi bir karşılık buldu mu? Bu söylenenleri yalayıp yuttular. 2023'te ters bir sonuç ortaya çıkarsa Atatürk'ten sonra olduğu gibi savunma sanayi yavaş yavaş sonlandırılacaktır. İşte bu söylediklerimi teyit eden sözler bu açıklamalardır. Babacan'ın açıklamaları ortada, zaten bu işin sonunda ABD'nin hedefi bu.ABD neden Türkiye'den seçimlere müdahale etmeliyiz diyor? Neden bizim savunma sanayimiz hedef alınıyor. Çünkü ABD'nin elinden devasa bir Pazar gidiyor. ABD'nin elinden Türkiye gibi yıllarca sömürdüğü bir ülke gidiyor. Üstelik Türkiye ABD'nin yıllarca kan kusturduğu coğrafyalara tam tersine daha kaliteli daha ucuz ve ABD gibi emperyal mantıkla değil siyasi süreçle iş yapıyor. İşte bunlar ABD'nin işine gelmiyor.Baykar ailesini ve çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bu aile konuşmayı sevmez çalışır, yaptıklarıyla adeta bir çağ açıyor. Bu ailenin bir şehidi var bu yolda. Bunu da dillendirmezler. Bunu da araştıranlar görür. Bu aile büyük bir özveriyle işi bu noktaya getirmiş. Bu tür stratejik şirketler, ABD'ye ya da AB'ye gidin bunları devlet kurumu gibi koruma altına alırlar ve önün açmak için her yol denenir. Neden? Çünkü bunların katma değeri vardır. Rakamlar ortada sipariş alamıyorlar, yetmiyor