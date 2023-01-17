Şarkıcı Seçil Çiftçi'nin işlediği cinayette yeni detaylar! Son konuşmaları kayda almış...

İstanbul Sancaktepe'de ormana mantar toplamaya gidenler tarafından elleri ve ayakları bağlı şekilde cesedi bulunan Semih Sevim'in model ve şarkıcı sevgilisi Seçil Çiftçi tarafından kırık sandalye demiriyle öldürüldüğü ortaya çıktı.Cinayeti itiraf ettiği öne sürülen Seçil Çiftçi'nin 'Beni sürekli rahatsız ediyordu, kapıma geliyordu' dediği öne sürüldü. Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımından yola çıktığı iddia edilen jandarma ekipleri baba kızı gözaltına almış ve tutuklanmışlardı.İstanbul Sancaktepe'de mantar toplamaya çıkan vatandaşlar, elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi buldu. İhbar üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlatıldı. Parmak izinden cesedin Tokat'ta yaşayan Semih Sevim adlı bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemenin ardından, Semih Sevim'in ailesiyle iletişime geçen jandarma ekipleri, ailesinin Semih Sevim'den haber alamadıklarını ve bu sebeple hakkında kayıp ihbarında bulunduklarını tespit etti. Bunun üzerine derinlemesine bir araştırma başlatıldı.Yapılan araştırmalar sonrasında amatör olarak modellik ve şarkıcılık yaptığı öğrenilen Çiftçi, Sevim ile tanışmış ve sevgili olmuştu.Bir süre devam eden ilişki son bulduğunda Sevim iddiaya göre bunu kabul etmedi. Eline aldığı çiçek buketleriyle Çiftçi'nin Şişli'deki evine gitti. Ancak her defasında kapıdan kovuldu. Hatta bir iddiaya göre kapısını zorla tornavida ile açarak içeri girmeye bile çalıştı. Israrcı tavırlarına devam eden Sevim çiçek ile birlikte Çiftçi'nin kapısına dayandı. Ne olduysa o gün oldu.İddiaya göre Çiftçi, Sevim'i son gelişinde evine aldı, aralarında hemen tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Çiftçi eline aldığı demir sandalye ayağıyla Semih Sevim'in başına defalarca vurdu ve öldürdü.Cesetten nasıl kurtulacağını bilemediği için hemen babasını arayıp yardım istedi, birlikte cesedi Sancaktepe'deki ormana götürüp attılar.Öte yandan Jandarma ekiplerinin cinayetin ip uçlarına eski sevgilinin sosyal medya paylaşımlarından ulaştığı öne sürüldü. İddiaya göre Çiftçi bir paylaşımında Sevim'i kastederek; 'Israrla belirtmek isterim ki bu şahsın yaklaşık 5 senedir tehditlerine maruz kaldım. Hep beni ailemle tehdit etti.Ben gülerim, eğlenirim. 'Sen neden gülüyorsun, eğleniyorsun' deyip hep babamı annemi aradı ve ben de bu durumdan çok yoruldum, sıkıldım. Bu tehditlerden benim babam baba gibi baba, benim anam ana gibi ana. Şu .... öldüreceğim yemin ediyorum.' paylaşımında bulunduğu görüldü.Bu paylaşım üzerine şüphelerin yoğunlaştığı Çiftçi ve babası gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, 'Ayrılmış olmamıza rağmen beni rahatsız etmeye devam ediyordu. Yine evime geldi, tartıştık, olay gerçekleşti. Korktum babamı aradım' dediği öne sürüldü.Gözaltına alınan şarkıcının cinayetten önceki günlerde Sevim'in elinde çiçekle kapıya dayandığı anlarda yaşananları cep telefonuyla kayda aldığı da ortaya çıktı.Bu kayıtların birinde, kapı çalıyor ve Seçil Çiftçi 'Kim o?' diye soruyor kapıdaki kişi 'çiçekçi' diye yanıt veriyor. Kapıyı açtığında da Semih Sevim 'Aç bir şey diyeceğim sana' diyor. Çiftçi 'hayır deme bana bir şey demeye hakkın yok polis çağıracağım. Ne çiçeği getiriyorsun sen bana ya' diyor. Bunun üzerine Semih Sevim, 'Sen beni cezaevine mi attırmak istiyorsun ya ben kapıda bekliyorum' diyerek içeri girme ısrarını sürdürüyor. Seçil Çiftçi, 'Evet attıracağım, attırmak istemiyorum.' diyor.Devamında da 'Ha çiçekçi ya çiçekçi defol senin burada ne işin var yarın mahkeme var ne işin var burada. Pislik defol o çiçeği al oradan. Benim sana ihtiyacım falan yok. Benim neden sana ihtiyacım olsun bana ne senin sıkıntılarından. Allah'ım hala kapımı çalıyor ya bir de gece de geldi ya. Sapık mısın defol dünden beri iki çiçek bırakmış kapıma.' diyerek Sevim'e tepki gösteriyor.