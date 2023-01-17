Milli Savunma Bakanı Akar, Çekya Savunma Bakanı Cernochova ile görüştü

Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çekya'nın başkenti Prag'da, Savunma Bakanlığını ziyaret etti.Bakan Cernochova tarafından askeri törenle karşılanan Akar, tören kıtasını selamladı. Askeri bandonun iki ülke ulusal marşlarını çalmasının ardından tören, resmi geçitle sona erdi. Törenin ardından Akar ve Cernochova, bakanlık binasına geçerek, heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmelerde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.