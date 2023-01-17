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Metal sektöründe çalışanlara ek zam müjdesi

Metal Sektöründe çalışan 180 bin işçi için toplu sözleşme oranının üzerinde yüzde 34 ek zam yapıldı.

Ekleme: 17.01.2023 - 15:34 Güncelleme: 17.01.2023 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Metal sektöründe çalışanlara ek zam müjdesiMetal sektöründe örgütlü 3 işçi sendikası ile işveren sendikası MESS, toplu sözleşmeyle belirlenen oranların üstünde ek zam yapılması için anlaştı.

Bu kapsamda metal sektöründe çalışan işçilere yüzde 34 ek zam yapıldı. Ek zam kararı 180 bin işçi için geçerli olacak.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci tarafından ortak yazılı açıklama yapıldı.

ÜCRET DENGESİ BOZULDU

Açıklamada, işçilerin olumsuz ekonomik koşulların ve yüksek enflasyonun neden olduğu hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısı ile mücadele ettiği belirtilerek bunun yanında asgari ücretteki artışın, örgütlü olunan iş yerlerinde ücretleri yakınlaştırdığı ve ücret dengesinin bozulduğu kaydedildi.

Bu durumun, 12 Ocak 2022'de MESS ile imzalanan ve 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023'te geçerli olan Grup Toplu İş Sözleşmesi'nde kıdem zammına dayalı yeni bir düzenlemeyi zorunlu kıldığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu amaçla bir süredir devam eden müzakerelerin sonuncusu MESS Genel Merkezinde yapıldı. Buna göre; işçilerin 31 Aralık 2022 günkü saat ücretleri önce 48,04 liraya çekilecek. Daha sonra, yürürlükteki toplu iş sözleşmesi gereğince, 2023 yılı mart ayında verilmesi gereken dördüncü dilim ücret zammı, mart ayını beklemeden, yukarıda belirtilen düzenlemenin ardından yüzde 15 olarak uygulanacak. Ancak mart ayındaki son altı aylık enflasyon oranının yüzde 15’i aşması halinde aşan kısmın tamamı 28 Şubat'taki ücretlere yansıtılacak. Bu düzenlemeden sonra her kıdem yılı için saat ücretlerine, 10,5 lirayı geçmemek üzere 70 kuruş eklenecek. Böylece anlaşmayla birlikte elde edilen toplam zam oranı yüzde 34 olmuştur."
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