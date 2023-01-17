Meksika’da sel ve toprak kayması: 4 ölü, 1 yaralı

Meksika'nın Baja California eyaletinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış, sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Tijuana şehrinde 2 kız çocuğunun fırtına sırasında bulundukları evin çökmesi sonucu hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise sel sularına kapılarak boğulduğu aktarıldı. Şehirde 1 kişinin ise göçük altından yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi. Sel ve toprak kaymaları nedeniyle Tijuana'da bazı evler yıkılırken, çok sayıda ağaç ve elektrik direği devrildi. Kentte en az 87 bin aboneye elektrik sağlanamadığı aktarıldı. Baja California'daki felaketten etkilenen Tijuana, Plajas de Rosarito, Ensenada, San Quintin ve Tecate şehirlerinde eğitime ara verme kararı alındı.Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi, bölgedeki olumsuz hava koşullarının önümüzdeki 24 saat boyunca sağanak yağışlar, yüksek bölgelerde kar yağışı ve saatte 90 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgar ile devam etmesinin beklendiğini bildirdi.