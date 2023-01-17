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Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı

Malatya'da, 21 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen çeteye yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 17.01.2023 - 16:30 Güncelleme: 17.01.2023 - 16:30 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da hırsızlık çetesine operasyon: 12 gözaltı
21 hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen çeteye yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep'ten Malatya'ya gelip, birçok kamu kurumundan inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çalıntı araçlarla hırsızlık yaptığı belirlenen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik 3 ay süren çalışmanın ardından ekipler, 180 kişilik personelin katılımıyla 11 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 21 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 12 şüpheli ise gözaltına alındı.

'32 EKİPLE OPERASYON'

Operasyona ilişkin bilgi veren Malatya Valisi Hulusi Şahin, "Son 3 aydır şehrimizde kablolar, kırsaldaki vatandaşlarımızın evlerindeki tarım aletleri, belediyelerin ve diğer bazı kuruluşların rögar kapakları gibi demir aksamlarına dadanılmıştı. Bunlarla ilgili son 3 aydır ekiplerimiz planlı bir hazırlık yaptılar. Dün, 32 ekip, 180 personelin katılımıyla operasyon yaptık. Bu operasyonda 11 adreste yapmış olduğumuz çalışmada 21 hırsızlık olayını aydınlattık ve bu adreslerde 20 adet tüfek, 5 adet tabanca, çok sayıda kesici alet, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ve tarihi eser olduğunu düşündüğümüz 1 adet yüzük, 2 adet motosiklet, 1 adet çalıntı oto bulduk. 12 şüpheliyle ilgili iş yaptık. Bu operasyonda yakaladığımız şüphelilerin 11'inin 2 ile 62 arasında suç kaydı bulunuyor. 12'nci şüpheli ise inşaat şirketi olan bir şahıs ve bu şahıs bizim tespitlerimize göre organizatör, çete lideri olan bir şahıs. Sipariş üzere inşaat malzemeleri çaldırıyor ve bunları daha sonra pazarlıyor. O şahsı da gözaltına aldık, adli işlemler devam ediyor" diye konuştu.
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