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Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. İlk uçuşunu gerçekleştiren Kızılelma ile ilgili konuşan Bayraktar Kızılelma'nın Türkiye'yi süper güç seviyesine çıkaracak bir teknoloji olduğunu belirtti. Kızılelma'nın yüzde 100 Baykar'ın imkanlarıyla geliştirildiğini ifade eden Bayraktar, Kızılelma'dan sonraki hedefi de açıkladı.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı
Ekleme: 17.01.2023 - 01:03 Güncelleme: 17.01.2023 - 01:29 / Editör: Ozge Selin
Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı
Son dakika haberi... Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti. Bayraktar Kızılelma'nın 18 dakika süren ilk uçuşu Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı.

Katıldığı canlı yayında Kızılelma'ya dair önemli açıklamalarda bulunan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar Kızılelma'dan sonraki hedefi de açıkladı.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

Kızılelma'nın yüzde 100 Baykar'ın imkanlarıyla geliştirildiği ifade eden Haluk Bayraktar, Kızılelma'nın Türkiye'yi süper güç seviyesine çıkaracak bir teknoloji olduğunu belirtti.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

İLK UÇUŞ HAVACILIKTA ÇOK ÖNEMLİ

İşte Haluk Bayraktar'ın katıldığı canlı yayındaki açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bayraktar Kızılelma 2022 mart ayında ismi verildi. Türk tarihinde hiçbir zaman tam olarak ulaşılamayacak hedefi tarif ediyor. Biz de paradigma dönüşümünü ifade eden stratejik alanda Türkiye için Kızılelma hedefi düşüncesiyle bu ismi verdik. Sonra ilk uçuşu gerçekleştirdik. İlk uçuş havacılıkta çok önemli adımı ifade ediyor.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

Bizim Kızılelma, Baykar'ın 20 yıllık serüveni. Kızılelma bir anda geleceğin bambaşka dünyanın bize kapıları açtıran teknolojik platform. İlk uçuş çok kritik kilometre taşı. Yıllarca uğraşıyorsunuz, yazılımı, elektronik, mühendislikle bütün bileşenlerin hepsinin bir arada çalıştırarak uçuşla birleştirmek. Her zaman havacılıkta ilk uçuş tarihi kritiktir, milattır.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

KIZILELMA YÜZDE 100 BAYKAR'IN İMKANLARIYLA GELİŞTİRİLDİ

Sonrasında servise, hizmete giriş tarihi verilir. İlk uçuş sizin geliştirdiğiniz platformun bütün sistemleriyle başarılı şekilde gösterimi. Ondan sonra onun seri imalata girerek ürün haline gelmesi. Baykar'ın 20 yıllık birikimi var. Bayraktar Kızılelma, Baykar'ın yüzde 100 imkanlarıyla geliştirilmiştir.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

Bize bir talep olmadı, dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olması dolayısıyla ülkemizin geleceği açısından bunun ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz için kendi imkanlarımızla adım attık. Devletle herhangi bir otorite ile anlaşmadan. Hedefimizin Cumhuriyet'in 100. yılında bu uçuşu gerçekleştirmekti. Biz Baykar olarak her zaman beyan ettiğimiz tarihten daha evvel, 2022'in Aralık ayında ilk uçuşu gerçekleştirmiş olduk.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

KIZILELMA TÜRKİYE'Yİ SÜPER GÜÇ SEVİYESİNE ÇIKARACAK TEKNOLOJİ

Şu anda Kızılelma kategorisinde dünyada insansız hava uçağı anlamında envantere girmiş hiçbir ülke yok. Kızılelma aslında havacılık anlamında Türkiye'yi bölgesel ve küresel anlamda süper güç seviyesine çıkaracak teknoloji.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

KIZILELMA 20-30 YIL BOYUNCA HAYATIMIZDA OLACAK

Şu anda gencecik ekiple, dünyanın en ileri teknolojik seviyesine emek veren bir ekip. Türkiye'ye bambaşka kapıları açan bir alan. Kızılelma çok uzun soluklu bir proje. Çok daha farklı kategoriler, ses üstü hızlara çıkan, çift motorlara varan, çok farklı firmaların geliştirdiği akıllı mühimmatlar, Aselsan'ın radar teknolojileri gibi teknolojilerle entegre edildi. Kızılelma 20-30 yıl boyunca hayatımızda olacak. Mini sınıf, taktik, taarruz sınıfı İHA'lar ve en son Kızılelma.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

KIZILELMA'DAN SONRA YENİ HEDEF!

Hedefimiz bundan sonra uzay teknoloji alanlarında yatırımlar yapmak. Bugün ülkemizde tüm vatandaşlarımızı korumak için onlarca İHA var. Tüm bu eko sistemi, hava araçlarının altyapısını desteklemek için uzayda da bir hakimiyet oluşturmamız gerekiyor. Bu alanda ilerliyoruz.

Kızılelma’dan sonra yeni hedef! Haluk Bayraktar ‘Bu alanda ilerliyoruz’ diyerek açıkladı

ÖNEMLİ ROL ÜSTLENECEK

Diğer yandan Türkiye'nin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.

HARP SAHASINDA DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiye'nin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.

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