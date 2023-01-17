Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelmeleri halinde kaçak çayı yasaklayacaklarını ve toplayıp Rize meydanda yakacaklarını söyledi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Ülkeye kaçak çay girişini engelleyeceğim" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında iktidara gelmeleri halinde ülkeye kaçak çay girişini yasaklayacağını belirtti. Yakaladığı kaçak çayları Rize meydanında yakacağını belirten Kılıçdaroğlu, 'Yapacağım bunu' dedi.
'KAÇAK ÇAYIN GİRİŞİNİ ENGELLEYECEĞİZ'
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, 'Rizeli kardeşlerime sesleniyorum. Rize'de söyledim unuttuğumu sanmasınlar. Ülkeye kaçak çay girişini engelleyeceğim. Yakaladığımız kaçak çayları Rize meydanında yakacağız' dedi.
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