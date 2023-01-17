Kayseri'de iki otobüsün çarpışmasıyla çok sayıda vatandaş yaralandı

Sebebi bilinmeyen bir şekilde 2 halk otobüsünün çarpıştığı kazada çok sayıda vatandaş yaralanırken olay yerinde ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 halk otobüs çarpıştı.Yaşanan kazada çok sayıda yolcu yaralandığı bildirildi. Meydana gelen kazada çok sayıda yolcu yaralanırken, olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.Ekiplerin kaza yapan otobüslerdeki yaralıları kurtarma çalışmaları devam ediyor.