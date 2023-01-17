İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor: İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu
İsveç'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen alçak eylemin ardından skandalların arkası kesilmiyor. İsveç gazetesi Aftonbladet, İslam düşmanı ırkçı siyasetçi Rasmus Paludan'ın önümüzdeki günlerde İsveç'in Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulunduğunu yazdı. Ülkede yayın yapan Flamman dergisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'a yönelik yapılan alçak saldırısı sonrası skandallar bitmiyor.
İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu.
'TÜRK VE KÜRT İSTEMİYORUM'
Gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan 'İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?' dedi. Skandal sözlerini sürdüren Paludan, 'Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın' şeklinde konuştu.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor.
ERDOĞAN'A HAKARET YARIŞI BAŞLATTILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal bir eylemin gerçekleştiği ülkede yayın yapan Flamman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter'de yer alan haberde, yarışmanın Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına tepki olarak başlatıldığı duyuruldu.
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