İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor: İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu

İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğa'a yönelik yapılan alçak saldırısı sonrası skandallar bitmiyor.İsveç gazetesi Aftonbladet, aşırı sağcı ve ırkçı Rasmus Paludan'ın cumartesi günü Stockholm'deki Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istediğini duyurdu.Gazeteye açıklamalarda bulunan Paludan 'İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum. Başvuruyu bugün göndereceğim bakalım ne cevap verecekler?' dedi. Skandal sözlerini sürdüren Paludan, 'Türkler ve Kürtler Müslüman. Bu nedenle onları istemiyorum. Eğer Türk isen Türkiye'de yaşayacaksın' şeklinde konuştu.Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2017 yılından bu yana Danimarka'da ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınıyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal bir eylemin gerçekleştiği ülkede yayın yapan Flamman dergisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret yarışması başlattı. Dagens Nyheter'de yer alan haberde, yarışmanın Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Tobias Billström'ün açıklamalarına tepki olarak başlatıldığı duyuruldu.