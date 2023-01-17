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İsveç'te skandal bitmiyor! Türk bayrağı, Kuran ve karikatür yarışması

Bir gazete İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıp görselin üzerine tahammül edilemez ifadeler yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan 10 bin kron ödüllü yarışma başlatıldı. Aşırı sağcı siyasetçi Paludan ise Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakacağını söyledi.

İsveç'te skandal bitmiyor! Türk bayrağı, Kuran ve karikatür yarışması
Ekleme: 17.01.2023 - 09:40 Güncelleme: 17.01.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
İsveç'te skandal bitmiyor! Türk bayrağı, Kuran ve karikatür yarışması
İsveç medyası, başkent Stockholm'de sergilenen skandalı gölgede bırakacak yenilerini yayınladı. YPG'li teröristlerin tarihi belediye binası önünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maketini asması, Ankara-Stockholm arasında eşine az rastlanır bir diplomatik krize neden oldu. Ancak İsveç basınında bugün yayımlanan haberler, krizin kat be kat büyüyeceğini gösteriyor.

Aftonbladet gazetesi, 11 Ocak Perşembe günü Stockholm'de maketin asılmasının büyük sonuçlara yol açtığı yorumunu yapıyor. Parlamento Başkanı Andreas Norlen'in Ankara ziyaretinin iptal edildiğini hatırlatan gazete, Stockholm yönetiminden ise farklı sesler yükseldiğini belirtiyor. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, YPG'li teröristlerin eylemini bir kez daha 'utanç verici' olarak niteledi ve NATO'ya üyelik başvurusuna karşı bir sabotaj olduğunu söyledi. Buna karşın Bakan Billström savcılığın açıkladığı karara herhangi bir eleştiri getirmedi, Aftonbladet'e konuşan siyasetçi 'Neyin suç olup olmadığına karar vermek mahkemelere kalmış' ifadesini kullandı.

Svenska Dagbladet gazetesindeki haberin başlığı, 'Billström: Türkiye'nin hissettiklerini ciddiye almak önemli' oldu.

Çalışma Bakanı Johan Pehrson ise, olayı geçmişte politikacıların suikaste uğradığı İsveç için can sıkıcı olarak tanımladı ancak protesto hakkının önüne geçilemeyeceğini savundu. Bir pizzacıyı ziyaret eden Pehrson 'İsveç'te ifade özgürlüğü var, istediğinizi söyleyebilirsiniz' dedi, savcılığın verdiği 'soruşturmaya yer yok' kararının normal olduğunu söyledi. Svenska Dagbladet, Çalışma Bakanı'nın sözlerini 'Pehrson: İsveç'te istediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz' başlığıyla sayfasına taşıdı.

DÜĞÜMÜ ABD ÇÖZECEK

Gazetenin köşe yazarı Wolfgang Hansson, 'Erdoğan'ın gerçekten ama gerçekten ne istediğinin bir başka doğrulaması' başlıklı bir analiz kaleme aldı. Başbakan Ulf Kristersson ve Dışişleri Bakanı Billström'ün Türkiye'yi pohpohladığını savunan yazar, İsveç'in büsbütün lüzumsuz yere kendi kendini utandırdığını ileri sürdü.

Ankara'nın başlangıçta İsveç'in NATO üyeliğine bir itirazda bulunmadığını kaydeden Hansson, Türkiye-ABD ilişkilerinde son yıllarda yaşananları sıraladı. Washington'ın Ankara'yı F-35 programından çıkardığını, başlangıçta F-16 savaş uçağı satışına da kırmızı ışık yaktığını belirten analiz, hafta sonu Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan haberi hatırlattı. WSJ, Joe Biden yönetiminin Türkiye'ye F-16 verilmesi için düğmeye bastığını ve talebi Kongre'nin onaya sunduğunu yazdı. İsveç gazetesinin köşe yazarına göre, mevcut tabloda Stockholm ve Helsinki Ankara tarafından günah keçisi olarak seçildi. Türkiye'nin İskandinav ülkelerinin NATO üyeliğine karşı veto kartını masaya sürmesinin asıl amacının ABD'yi savaş uçağı satışına ikna etmek olduğunu savunan Wolfgang Hansson, Washington'ın Ankara'dan 'evet' yanıtı alması halinde uçakların sevkine izin vereceğini iddia etti.

Erdoğan maketini hazırlayan YPG'li Andreas isimli teröristle röportaj yapan Aftonbladet'ten Oisin Cantwell ise, 'Erdoğan'la atışma uzadıkça uzayacak' başlıklı bir analiz yazdı.

ÇİZGİYİ AŞTILAR

İsveç'teki sosyalist gazete Flamman ise, skandalın ardından bir adım daha ileri gitmeye karar verdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan yarışma başlattı. 10 bin kron ödüllü karikatür yarışmasının yanı sıra, gazetenin bu haftaki kapağında İsveç bayrağı yerine Türk bayrağı kullanıldı, 'utanç verici bayrak' ve benzeri hakaret ifadeleri yer aldı. Dagens Nyheter gazetesi, Flamman'ın rezaletini 'Flamman gazetesi en iyi Erdoğan hicivine ödül vaat ediyor' başlığıyla sayfasına taşıdı. Dagens Nyheter ayrıca, 'Türk hukuku İsveç'te geçerli değil' başlıklı bir yazı yayımladı.

CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 13.00'TE

Expressen gazetesi, Danimarkalı aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın girişeceği yeni provokasyonun haberini veriyor: 'Paludan Türk Büyükelçiliği önünde Kuran-ı Kerim yakmak istiyor.'

Expressen, daha önce benzer provokasyonlara imza atan Neo-Nazi politikacı Paludan'ın Cumartesi günü yerel saatle 13.00'te söz konusu eylemi yapacağını aktardı. Polise başvuru yaptığını söyleyen Rasmus Paludan, 'İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin bir sorunum yok. İsveç'te Türk de Kürt de istemiyorum' dedi. Expressen ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan bir şiir yayımladı. 'Erdoğan buna da kızacak mı?' başlığıyla yayımlanan şiir, Malte Persson imzalı.

İsveç'te skandal bitmiyor! Türk bayrağı, Kuran ve karikatür yarışması
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