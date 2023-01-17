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İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı

İBB’nin kiralık olarak kullandığı Bakım Onarım Aracı’yla uyuşturucu madde sevkiyatı yapan iki kişi suçüstü yakalandı. İki kişinin de belediyeye çalışan taşeron işçi iddia edildi. Araçta 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram Esrar maddesi ele geçirildi.

İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı
Ekleme: 17.01.2023 - 13:07 Güncelleme: 17.01.2023 - 13:15 / Editör: Ozge Selin
İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklaya göre; Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri 16 Ocak'ta uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde bilgi alınılması üzerine operasyon yaptı.

Başakşehir'de belirlenen adreste yapılan incelemelerde üzerine, İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi logosu bulunan ve 'Bakım onarım aracı' yazan kapalı kasa kamyonetten, farklı bir araca uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kolilerin nakledildiği görülmesi üzerine baskın düzenlendi.

İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alınırken 99 paket halinde toplamda 112 kilo 190 gram esrar ele geçirildi. Operasyonun devamında belirlenen adreslerde 2 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin belediyeye çalışan şirketin taşeron işçileri olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

İBB’nin kiralık aracından 112 kilo uyuşturucu çıktı
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