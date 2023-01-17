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Gürcistanlı çete liderini öldürenler, Bulgaristan’a kaçarken yakalandı

Trabzon'da, silahlı saldırıya uğrayan ‘Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri Gürcistan uyruklu Revaz Lordkipanidze'nin (65) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 2 Rus şüpheli, 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklandı. Lordkipanidze'nin cenazesi ise ülkesine gönderildi.

Ekleme: 17.01.2023 - 17:11 Güncelleme: 17.01.2023 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Gürcistanlı çete liderini öldürenler, Bulgaristan’a kaçarken yakalandı
Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde 14 Ocak'ta bir site önünde meydana gelen olayda, mahalledeki siteye otomobil ile giren Gürcistanlı Revaz Lordkipanidze, arkasından gelen Bulgar plakalı otomobilden inen kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gerçekleştirdiği öğrenilen Gürcistan uyruklu Rabo M. ve Kırgızistan uyruklu Reduvan M. araçla olay yerinden kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlilerince Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Lordkipanidze, kurtarılamadı. Olay yerinden aracıyla kaçan Nabo M. ve Reduvan M. polis ekiplerince Samsun'un Terme ilçesinde yakalandı.

MAFYA HESAPLAŞMASI

Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma ve incelemeler sonucu Lordkipanidze'nin, ülkesinde 'Rezo Tiflis' lakaplı çete lideri olduğu, çeşitli organize suç şebekelerine liderlik ettiği, silahlı saldırı nedeninin ise Gürcistan ve Bulgaristan'daki mafya hesaplaşması kaynaklı olduğu belirlendi. Silahlı saldırıda başı ve vücudunun değişik bölgesinde 4 kurşun tespit edilen Lordkipanidze'nin cenazesi otopsi sonrası ülkesine gönderildi.

Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edilen şüpheli Nabo M. ve Reduvan M., Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemi alınarak Adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyette susma hakkını kullandığı öğrenilirken, savcılık ve duruşmada ise suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Nabo M. ve Reduvan M. tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi.

Mahkeme tarafından şüpheli Nabo M. ve Reduvan M 'planlayarak ve tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Saldırıyı planladıkları öğrenilen 2 şüphelinin ise Bulgar plakalı araçla Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı, ardından Trabzon'a gelerek Lordkinadze'yi öldürdükten sonra İstanbul üzerinden Bulgaristan'a dönecekleri öğrenildi.
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