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FETÖ’nün gaybubet evleri ve Dışişleri yapılanmasına operasyon

FETÖ’nün firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalışan ve gaybubet evlerinde saklanan 18 şüpheli ile Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasında oldukları ve soru çaldıkları tespit edilen 12 şüpheli olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi.

Ekleme: 17.01.2023 - 09:21 Güncelleme: 17.01.2023 - 09:43 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün gaybubet evleri ve Dışişleri yapılanmasına operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde; örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen, ankesörlü/sabit hatlardan tekil/ardışık şekilde aranma kaydı bulunan, haklarında sınav sorularını aldıklarına, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar bulunan, Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 8 kişi, 2015 yılında örgütün çalışma evlerinde kalan ve sınav sorularının dağıtıldığı evde bulunan 3 kişi, soruları dağıtan 1 kişi olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
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