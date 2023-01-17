Feribot seferlerine fırtına engeli: İptal edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) Ege Denizi için günler öncesinden uyardığı fırtına sabah saatlerinde itibaren etkisini göstermeye başladı.Ege Denizi'nde çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir havanın hakim olacağı aktarılan MGM'nin 17 Ocak 2022 tarihli hava durumu raporundan, rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği dalgaların da 4 metreyi bulabileceği aktarıldı.Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki fırtına nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Fırtına koptu kopacak! 19 il için uyarı üstüne uyarı...Fırtına koptu kopacak! 19 il için uyarı üstüne uyarı...GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamada, Geyikli-Bozcaada hattında bugün ve yarın, Kabatepe-Gökçeada hattında ise 18 Ocak'ta yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildiği bildirildi.Bugün Kabatepe-Gökçeada hattında, Kabatepe'den Gökçeada'ya gece saat 01.00 ve sabah saat 09.00'da, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise sabah 06.00'da feribot seferleri gerçekleştirilirken, gün içinde yapılması planlanan diğer tüm tarifeli feribot seferleri ise fırtına nedeniyle iptal edildi.