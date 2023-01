Emine Erdoğan 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programında konuştu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' temalı programa katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcilerinin yer aldığı programda konuşan Emine Erdoğan, büyükelçilerin sadece devletler değil, medeniyetler arasında da köprüler kurduğunu, milletlerin kalplerini birbirine yakınlaştırdığını söyledi.Türkiye'nin sevdiği ve sevildiği topraklar için 'gönül coğrafyası' tanımını kullandığını dile getiren Erdoğan, 'Her biriniz, sınır çizilmeyen gönül coğrafyamızdaki ülkelerin temsilcilerisiniz ve bugün burada büyük bir kardeşliğin timsali olarak bulunuyorsunuz' dedi.'YAŞADIĞIMIZ HER KRİZ, İNSANLIĞI TEK YÜREK OLMAYA ÇAĞIRIYOR'Erdoğan, dünyanın artan çatışmalar, göçler, salgın hastalıklar, sınırsız tüketimin neden olduğu iklim ve gıda krizi gibi çetin sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, 'Ancak bugün insanlığın önündeki en büyük sınavın, merhamet, karşılıksız iyilik, ötekine karşı sorumluluk gibi erdemlerin uğratıldığı erozyondan kurtarılması olduğunu görüyoruz. Yaşadığımız her bir kriz, insanlığı tek yürek olmaya daha çok çağırırken, uluslararası düzeyde dayanışmanın giderek aşındığını, iş birliği yerine benmerkezci yaklaşımların değer kazandığını üzülerek müşahede ediyoruz' diye konuştu.Kovid-19 salgınının 'diğerinin yarasına merhem olmadan asla tam anlamıyla iyileşilemeyeceğini' yaşattığı tecrübeyle gösterdiğini vurgulayan Erdoğan, 'Dili, dini, ırkı ne olursa olsun; savaş ve yıkımdan kaçarak evini terk eden her bir insanın hikayesi, hepimizin yüreğini, aynı şekilde sızlatıyor' dedi.'AYNI 'İNSANLIK AİLESİNİN' FERDİ OLDUĞUMUZU HATIRLAMALIYIZ'Emine Erdoğan, sınır tanımayan doğal afetlerin, söz konusu iklim krizi olduğunda herkesin aynı gemide olduğu gerçeğini bir kez daha hatırlattığına işaret ederek, 'İhtiyacımız olan, başka coğrafyalarda doğsak dahi aynı 'insanlık ailesinin' ferdi olduğumuzu hatırlamak ve bugün bu salonda tecessüm eden, kardeşlik ve muhabbet ortamını, dünyada da tesis etmektir. Bu noktada bize düşen, insanlığın çağrılarına, 'birileri bir şey yapar' diye beklemeden, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' bilinciyle harekete geçmektir' ifadelerini kullandı.Türkiye'nin kültür ve inanç dünyasından aldığı ilhamla meselelere salt çıkarlar üzerinden değil, vicdani bir perspektifle yaklaştığını dile getiren Erdoğan, TİKA, Türk Kızılay, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumlarla 140'ı aşkın ülkede insani ve kalkınma yardımı faaliyetlerinin yürütüldüğünü, binlerce projenin hayata geçirildiğini anlattı.'SAVAŞIN KAZANANI, ADİL BARIŞIN İSE KAYBEDENİ OLMAZ'Türkiye'nin 4 milyonu aşkın mülteciye ev sahipliği yaptığını, milli gelirine oranla en çok yardım yapan ülke konumunu senelerdir koruduğunu işaret eden Erdoğan, 'Unutulmamalıdır ki savaşın bir kazananı olmaz. Adil bir barışın ise kaybedeni olmaz. Bu bakış açısıyla, Ukrayna'dan Suriye'ye, Filistin'den Myanmar'a kadar, nerede bir mazlum varsa, oraya dostluk ve kardeşlik elimizi uzatıyoruz. Kimi zaman çatışan tarafları, kurduğumuz diplomasi masasında bir araya getiriyor, kimi zaman da İstanbul Tahıl Mutabakatı gibi girişimlerle, küresel krizlerin önüne geçiyoruz. Düne kadar, coğrafyamızda hakim olan 'Osmanlı Barışı'nı, bugün 'Yurtta Barış, Cihanda Barış' ilkesiyle, tüm dünyada devam ettiriyoruz' dedi.Dünyadaki asli görevi inşa ve ıslah olan insanın doğaya karşı tahribat yolunu seçmesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, 'Bugün küresel düzeyde etkili ve somut adımlar atmazsak, üzerinde barış ve adaleti tesis edebileceğimiz bir yaşam alanı ne yazık ki kalmayacak. İklim krizi yalnızca tabiatın değil her birimiz için bir ölüm kalım mücadelesi olarak karşımızda duruyor. Böylesi bir durumda, dünyanın tüm krizlerinde aldığımız vicdani tutumu, çevre sorununda da gösteriyor, sorun yerine çözümün bir parçası olmaktan iftihar ediyoruz' diye konuştu.Bu kapsamda 5 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin daha yaşanabilir ve adil bir dünya hayaliyle hayata geçirildiğini anımsatan Erdoğan, 'Bu süreçte, ülkemizde elde edilen başarılar ile Sıfır Atık hareketi dünyanın da takdirini kazandı. 3'ü, Birleşmiş Milletler ofis ve programlarından olmak üzere, toplam 5 uluslararası ödüle layık görüldü' ifadelerini kullandı.Emine Erdoğan ayrıca, savaş, yoksulluk, adaletsizlik, iklim krizi gibi insanlığın nice meselesinin merhamet eksikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşarak, merhamet ve sevginin yeniden yeşertilmesinde büyükelçilere de önemli sorumluluk düştüğünü söyledi.YABANCI MİSYON TEMSİLCİLERİNDEN 'SIFIR ATIK' ÖVGÜSÜCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı büyükelçiler ve eşleri için düzenlenen 'Ortak Evimiz Dünya İçin Sıfır Atık' programına katılan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, İrlanda'nın Ankara Büyükelçisi Sonya McGuinness ve İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian, basın mensuplarına Türkiye'nin sıfır atık politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Büyükelçi Meyer-Landrut, atıkları azaltmanın ve geri dönüşüm ürünleri politikası uygulamanın çok önemli olduğunu vurgulayarak bu sayede atığa sebep olan ürünlerin de üretiminin azalabileceğini söyledi.Meyer-Landrut, Türkiye'deki sıfır atık politikasının hem Türkiye hem de dünya için önemli olduğunu belirterek, atığı azaltmaya yönelik bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.Atık yönetimini sağlamanın önemine değinen Meyer-Landrut, bunun önemli işbirliği alanlarından biri ve Türkiye'nin uyguladığı çok önemli bir politika olduğunu dile getirdi.Meyer-Landrut, herkesin olabildiğince gıda ve kıyafet israfından kaçınmaya çalıştığını, elektrik ve enerji tasarrufu yapmanın da önemli olduğunu belirtti.Gelecek nesiller için yaşam standartlarının yükseltilmesi için herkesin katkı sağlaması gerektiğini belirten Meyer-Landrut, kamu kurumlarından bireylere kadar herkesin katkı sağlaması gerektiğine aksi takdirde istenilen düzeyde atıkların azalmayacağına dikkati çekti.'ÜLKELER BUNUNLA TEK BAŞINA MÜCADELE ETMEMELİ'Fransız Büyükelçi Magro ise atıkla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirterek 'Maalesef, bu konular gelecek yıllarda da devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin (Emine Erdoğan) inisiyatifi de çok önemli. Ancak ülkeler bununla tek başına mücadele etmemeli.' dedi.Magro, genç nesiller için eğitim konusunun çok önemli olduğunu ve Fransa'da da bu tür girişimler çıkmaya başladığını ifade etti.Gittiği arkeolojik yerlerde plastiklerle karşılaştığını belirten Magro, bunun değişmesi gerektiğini vurguladı.Magro, bu tür girişimlere çok destek verilmesi gerektiğini vurgulayarak, 'Gelecek Biyo-çeşitlilik Zirvesi, sanırım 2024'te Türkiye'de yapılacak. Bu vesileyle bu girişimler zirve için de çok önemli. Biz bunu desteklemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.'TÜRKİYE, BU ALANDA BÖLGEDE ÖNEMLİ BİR ROLE SAHİP'İrlanda Büyükelçisi McGuinness de söz konusu projenin çok doğru olduğunu, Emine Erdoğan'ın sıfır atık konusunda her kişiyi, evi ve hükümet politikasını birbirine bağladığını söyledi.McGuinness, bu girişimlerle ulusal, bölgesel ve bireysel olarak çabaların bağlandığını ve bunda herkesin rolü olduğunu vurguladı.İklim değişikliğinin herkesi etkilediğini kaydeden McGuinness, günlük yapılan herhangi bir eylemin uluslararası etkiye sebep olabileceğini belirtti.McGuinness, sıfır atık konusunda Türkiye'nin girişimlerine yönelik, 'Türkiye, bu alanda bölgede önemli bir role sahip. Tüm yapılanlar çocukların geleceğine etki ediyor.' ifadesini kullandı.'TÜRKİYE ATIKTAN KAÇINMA KONUSUNDA GÜÇLÜ'İsrail Büyükelçisi Lillian da atık sorununun dünyadaki en büyük problemlerden biri olduğuna dikkati çekerek, bu programın tüm güçleri birleştirmek ve sıfır atık hedefine ulaşmak için mükemmel bir girişimi oluşturduğunu kaydetti.Lillian, sıfır atık hedefinin biraz ütopik olduğunu ancak bunun iyi ve gelişmiş teknoloji kullanarak gerçekleşebileceğini ifade etti.Temel hedefin ortak güç kullanmak ve dünyayı daha iyi ve temiz hale getirmek olduğuna değinen Lillian, 'Her zaman işbirliğine hazırız. Türkiye atıktan kaçınma konusunda güçlü.' diye konuştu.