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Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı, 3 ay önce Kazakistan'a iş seyahati için gitti. Kazakistan gezisinde 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobili gören Maraşlı, aracı satın almaya karar verdi.

Ekleme: 17.01.2023 - 12:19 Güncelleme: 17.01.2023 - 12:22 / Editör: Ozge Selin
Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor
Kayseri'de elektrik otomasyon işi yapan Hakan Maraşlı, Kazakistan'a iş seyahati için gittiği sırada gördüğü ve çok beğendiği 'Külkedisi arabası'na benzeyen otomobiliyle yaklaşık 6 bin kilometre mesafe kat ederek memleketi Kayseri'ye geldi. Görenlerin araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, 'Dünyada 2 tane olan aracın 1 tanesi Türkiye'de ve şu anda Kayseri'deyiz. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz' dedi.

Beğendiği otomobili alan Maraşlı, yaklaşık 6 bin kilometre mesafe katederek memleketi Kayseri'ye geldi. İnsanların araca yoğun ilgi gösterdiğini belirten Maraşlı, 'Kazakistan'a sürekli ticari amaçlı iş seyahatlerine gidiyorum.

Aracı orada gördüm ve çok hoşuma gitti. Türkiye'ye getirmenin yollarını aradım. Bazı sorunlar vardı onları çözüp aracı Türkiye'ye getirdim. Dünyada 2 tane olan aracın 1 tanesi Türkiye'de ve şu anda Kayseri'deyiz. Aracı ticari amaçlı değil, keyfi gezmek amaçlı almıştım. Sonrasında insanlardan bu araca talep olunca özel günlerde de kullanmaya başladık. Bunu ticari amaçlı değil eğlence amacıyla yapıyoruz' diye konuştu.

‘650 BİN TL'YE MAL OLDU'

Aracın maliyetine değinen Maraşlı, 'Araç, Kazakistan'dan buraya getirmem ve bazı eksiklerini tamir ettirmekte dahil 650 bin TL'ye mal oldu.

Bu aracımız Kazakistan'dan Türkiye'ye gelene kadar gören insanların dikkatini çekti.

Türkiye'de ilk olduğu için insanlar şaşırdılar. Güzel tepkiler alıyorum. İnsanlarda ricam, trafikte aracı gördükleri zaman fotoğraf video çekiyorlar. Bu da trafiğe engel oluyor. Bana, 'sağa yanaş fotoğraf çekeceğiz' dedikleri zaman ben yardımcı oluyorum. Lütfen trafiği tehlikeye atmasınlar' ifadelerini kullandı.

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