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Dnipro'ya füzeli saldırı: Can kaybı yükseliyor

Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Ekleme: 17.01.2023 - 10:01 Güncelleme: 17.01.2023 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Dnipro'ya füzeli saldırı: Can kaybı yükseliyor
Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a yükseldi.

Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi günü Dnipro kentini hedef aldığı saldırıda bilanço ağırlaşıyor. Sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinde savaşın sürdüğünü belirterek, 'Bugün İngiltere'den güzel bir örnek oldu. Tam da ihtiyacımız olan yeni bir savunma yardımı paketi açıklandı. Tanklar, diğer zırhlı araçlar, toplar. Yarından itibaren bu hafta diplomasimiz açısından daha da hareketli geçecek. Davos Forumu çalışmalarına başlayacak. Ukrayna'nın sesi dünya çapında önemli olan bu platformda duyulacak' ifadelerini kullandı.

Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a yükseldiğini söyleyerek, 22 kişiden haber alamadıklarını ve bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Dnipro kentine düzenlenen füze saldırısıyla ilgili yaptığı açıklamada, Rusya'nın sivilleri hedef aldığı iddialarını bir kez daha reddetmişti.
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