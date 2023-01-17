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Dezavantajlı ailelerin çocuklarına 4-6 yaş Kur'an kursu için devlet desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarının 4-6 yaş Kur'an kursu giderlerinin devlet tarafından karşılanması için protokol imzalandı.

Ekleme: 17.01.2023 - 20:49 Güncelleme: 17.01.2023 - 20:50 / Editör: Ozge Selin
Dezavantajlı ailelerin çocuklarına 4-6 yaş Kur'an kursu için devlet desteği
Bakanlıkta düzenlenen '4- 6 yaş Kur'an Kurslarında Eğitim Alan Çocukların Desteklenmesi İşbirliği Protokolü' imza törenine Bakan Derya Yanık ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

Bakan Yanık, protokol sayesinde ekonomik bakımdan dezavantajlı ailelerin, 4-6 yaş Kur'an kursuna devam edebilecek çağdaki çocuklarının, resmi Kur'an kursuna kayıt ettirilmesi halinde, velinin ödemekle mükellef olduğu giderlerinin bakanlık tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na ödeneceğini söyledi.

Yanık, "Protokol çerçevesinde her bir çocuk için aylık 150 TL olmak üzere kararlaştırılan nakdi destek tutarı 12 ay boyunca, aylık olarak Diyanet İşleri Başkanlığına aktarılacaktır. Protokol, 5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Bu yardım programı, maddi imkansızlıkları nedeniyle çocuğunu Kur'an kursuna gönderemeyen vatandaşlarımıza, çocuklarını milli ve manevi değerlerle donanmış olarak eğitim öğretim hayatına hazırlanmalarına destek olacaktır. 'Türkiye Yüzyılı' hem maddi hem de manevi olarak her alanda zenginleştiğimiz bir yüz yıl olacaktır. 'Türkiye Yüzyılı'nda bizi ayakta tutan, geçmişimizi unutmadan geleceğe sağlam adımlar atmamızı sağlayan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ali Erbaş ise din eğitiminde yaş sınırlamasının kaldırılmasıyla birlikte değerler eğitimini esas alan Kur'an kursları öğretim programı 4-6 yaş grubunun hazırlandığını söyleyerek, "Söz konusu programda; sevgi, saygı, yardımlaşma, iyilik, adalet, sorumluluk, doğruluk, dürüstlük, sabır ve benzeri temel değerleri çocuklara tanıtarak onların insan olarak en iyiye ulaşmalarını sağlamak ve çocukları iyi ahlaki özelliklerle donatmak en büyük amacımızdır. Hepimizin, tüm anne babaların, ebeveynlerin, öğretmenlerin en büyük amacı da budur; iyi bir nesil yetiştirmek. Bunun yanında çocuklara dinimizin temel kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'i ses ve şekil olarak kendi seviyelerinde tanıtmak ve gerçekleştirilen etkinliklerle onları 5 temel gelişim alanında ki bunlar; bilişsel, sosyal, duygusal, motor dil, öz bakım gibi konularda desteklemek de programın temel hedefleri arasında yer almaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Yanık ve Ali Erbaş, iş birliği protokolünü imzaladı.

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