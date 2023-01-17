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CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

Çanakkale’de CHP İl Başkanı Metin Ümit Oral’ın milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından il yönetimi ile genel merkez arasında “Başkan kim?” kavgası patlak verdi. İl yönetiminin genel merkeze başkanlık için parti sekreteri Doğan Ateş’in ismini verdiği ortaya çıkarken, Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek’in Ateş’in başkanlığına sıcak bakmayarak parti eğitim sekreteri Sabiha Güler Koçer’in ismini belirlediği ileri sürüldü. CHP İl Yönetimi Koçer’in başkanlığı konusunda bir yazı almadıklarını açıklarken, genel merkez tarafından kısa bir süre sonra Sabiha Güler Koçer’in başkan seçildiğine dair yazı paylaşıldı.

CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
Ekleme: 17.01.2023 - 20:28 Güncelleme: 17.01.2023 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
Çanakkale'de CHP İl Başkanı Metin Ümit Oral'ın milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından boşalan koltuğa kimin oturacağı parti ile genel merkez arasında tansiyonun yükselmesine neden oldu. İddiaya göre Oral'dan boşalan koltuğa il yönetimi tek bir isimde birleşti ve anketlerde ismi ön plana çıkan parti sekreteri Doğan Ateş'in il başkanı yapılması için genel merkeze bilgi verildi.

CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

(Fotoğraftakiler soldan sağa: CHP eski İl Başkanı Metin Ümit Ural, CHP İl Sekreteri Doğan Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar)

ATANMAYI BEKLİYORDU

Örgüt tarafından ismi genel merkeze iletilen Doğan Ateş, dün İzmir'de düzenlenen Roman buluşmasına eski il başkanı Metin Ümit Ural ve Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar ile katıldı. Ateş, bu organizasyonda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi bekliyordu. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar'ın bu organizasyonda çekilen bir fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaşması Doğan Ateş'in başkanlığına kesin gözüyle bakılmasına neden olurken, bugün il başkanlığıyla ilgili CHP'de farklı bir gelişme yaşandı.

CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

(Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan -sol 1- , CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek -sol 3-, CHP eski İl Başkanı Metin Ümit Ural -sol 5-)

ERKEK KABUL ETMEMİŞ

İl Başkanlığı için adı geçen Doğan Ateş'in adaylığına Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in sıcak bakmadığı, Erkek'in il başkanlığı için eğitim Sekreteri Sabiha Güler Koçer'i desteklediği ileri sürüldü.

CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

'BÖYLE BİR YAZI ALMADIK'

Sabiha Güler Koçer'in il başkanlığına getireceği yönündeki haberler sonrası sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan CHP Çanakkale İl Başkanlığı, 'tarafımıza gönderilen bir yazı yok' diyerek Koçer'in başkanlığını yalandı. İl Başkanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ' 16.01.2023 tarihinde akşam saatlerinde Çanakkale yerel basın kuruluşlarının internet sayfalarında ve kişisel sosyal medya hesaplarında CHP MYK'sı tarafından il başkanlığına bir atama yapıldığı yönünde haberler paylaşılmış olup halen bu haberlerinde paylaşılmaya devam edildiği görülmektedir. 17.01.2023 tarihi saat:13.00 itibariyle CHP Genel Merkezi tarafından İl başkanlığımıza ulaşan bu içerikte herhangi bir resmi yazı bulunmamaktadır.' dedi.

CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

GENEL MERKEZ ATAMAYI BİLDİRDİ

Çanakkale CHP İl Başkanlığı'nın yaptığı açıklamadan saniyeler sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından il başkanlığına gönderilen atama kararı sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla il başkanlığına gönderilen yazıda Çanakkale İl Başkanı Ümit Metin Ural'ın aday adaylığı için görevinden istifa ettiği tarafımıza bildirilmiştir. Tüzüğümüzün, 24/6 maddesi uyarınca Merkez Yönetim Kurulu'nun 16/01/2023 tarihli toplantısında Çanakkale İl Başkanlığı'na İl Başkanı olarak Sabiha Güler Koçer'in atanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir' dendi.

CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı

İLK TEBRİK EDEN ERKEK OLDU

İl Başkanlığı koltuğuna Sabiha Güler Koçer'in atanmasının ardından ilk tebrik de CHP Genel Başkan Yardımcısı Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek, 'İl Başkanımız Metin Ümit Ural'ın milletvekili adaylığı için istifa etmesiyle boşalan İl Başkanlığı görevine Merkez Yönetim Kurulumuzca İl Eğitim Sekreterimiz Sabiha Güler Koçer atanmıştır. CHP Çanakkale tarihinde bu görevi ilk kez bir kadın arkadaşımızın üstlenmesi ayrıca anlamlı ve önemlidir. Kendisini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.' dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından il yönetimi acil toplantı kararı aldı.
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