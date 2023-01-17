Çarşı davasında bilirkişi raporu alınacak

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmaktan haklarında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca "Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme" gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.Dava 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmış, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Gezi Parkı ile Çarşı davası dosyası, 21 Şubat'ta görülen dördüncü duruşmada ise davaların geldiği aşama dikkate alınarak yeniden ayrılmıştı.35 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 12 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede bazı televizyon kanallarından, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının geldiği görüldü.Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyaya gelen görüntü kayıtlarının incelenerek kayıtların sanıklara ait olup olmadığına ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu'nun ilgili İhtisas Dairesi'ne ve TÜBİTAK'tan bilirkişi raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.