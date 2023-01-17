  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Çarşı davasında bilirkişi raporu alınacak

Gezi Parkı olaylarında Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanığın yargılandığı davada mahkeme, dosyaya gelen görüntü kayıtlarının incelenerek kayıtların sanıklara ait olup olmadığına ilişkin dosyanın bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi.

Ekleme: 17.01.2023 - 15:16 Güncelleme: 17.01.2023 - 15:16 / Editör: Ozge Selin
Çarşı davasında bilirkişi raporu alınacak
Gezi Parkı olaylarına ilişkin Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 Beşiktaş'ta bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni işgal etmeye çalışmaktan haklarında "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti. Şüpheliler hakkında ayrıca "Örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurmak, Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri taşınması ve bulundurulması, Görevi yaptırmamak için direnme, Kamu malına zarar verme" gibi suçlardan da 50 yıla kadar hapis cezaları istenmişti.

GEZİ DAVASINDAN AYRILMIŞTI

Dava 29 Aralık 2015 tarihinde karara bağlanmış, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmesine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Gezi Parkı ile Çarşı davası dosyası, 21 Şubat'ta görülen dördüncü duruşmada ise davaların geldiği aşama dikkate alınarak yeniden ayrılmıştı.

GÖRÜNTÜ KAYITLARI GELDİ

35 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 12 tutuksuz sanık ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede bazı televizyon kanallarından, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera ve görüntü kayıtlarının geldiği görüldü.

YENİ RAPOR ALINACAK

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosyaya gelen görüntü kayıtlarının incelenerek kayıtların sanıklara ait olup olmadığına ilişkin dosyanın Adli Tıp Kurumu'nun ilgili İhtisas Dairesi'ne ve TÜBİTAK'tan bilirkişi raporu aldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'nin yaptığı atamaya il başkanlığından yalanlama...
İsveç Finlandiya'nın NATO rüyasında ayrılık: Başbakan Marin bizde sorun yok İsveç'te olabilir dedi
Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte buluştu!
Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!
Fahrettin Altun'dan Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de
Türkiye'den doğal gazda önemli adım: Singapur'dan yola çıkan dev gemi Akdeniz'e girdi
Milletvekilleri CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarında flaş gelişme
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor: İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu
İmamoğlu'nun yargılanacağı davaya ilişkin kirli çamaşırlar ortaya döküldü!
John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek
CHP’Lİ belediyeden yine yalan ve algı oyunu!
SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?
17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Çöp evden sonra çöp araba: Gören korkup kaçıyor

Çöp evden sonra çöp araba: Gören korkup kaçıyor

Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı

Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı