Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar: Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalmadı

En temel bu alandaki vizyonumuz bu işlerin rekabete açılması.' ifadelerini kullandı.Haluk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları şöyle;KIZILELMA İLK UÇUŞUNU YAPTIBiz 2021 yılında kamuoyunda paylaştık. 2022 Mart ayında KIZILELMA ismini verdik. Biz KIZILELMA'yı ilk kez 30 Ağustos 2022'de halkımızla buluşturduk. 14 Aralık'ta KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdik. İlk uçuş havacılıkta çok önemli bir adımı ifade ediyor. KIZILELMA ile aslında bambaşka bir dünyanın bize kapılarını açtıran teknolojik platform. İlk uçuş çok kritik bir kilometre taşı. Havacılıkta ilk uçuş tarihi milattır. İlk uçuş tarihinden sonra servise giriş tarihi verilir. Kendi imkanlarımızla bu adımı attık. Bundan 20 yıl önce Baykar 5 kişilik bir ekipti. Baykar ile birlikte yürüyen bine yakın yerli tedarikçisiyle bu noktada.HEDEFİMİZ UZAY TEKNOLOJİLERİAslında şu an KIZILELMA kategorisinde bir teknolojik ürün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. KIZILELMA aslında Türkiye'yi süper güç seviyesine çıkartacak teknoloji. Baykar'da 3 bin 500 insan var şu an. Türkiye'ye bambaşka kapılar açan alan aslında. Biz ilk varyant üzerinde çalışıyoruz. KIZILELMA her ürünün hayat döngüsü vardır. Hedefimiz artık uzay teknolojileri alanında yatırım yapmak. Uzayda da bizim hakimiyet oluşturmamız gerekiyor bu anlamda yeni hedef olarak uzay teknolojilerini belirledik.Son 20 yılda savunma sanayinde çok kritik atılımlar yapıldı. Bugün 2 binden fazla firma var savunma sanayinde. 20 yıl önce Türkiye çok önemli karara imza atıldı. Tank, insansız hava araçları gibi çok büyük projelerin alım kararı vardı. Bir toplantıda dendi ki biz bu projeleri iptal ediyoruz tamamını yerli yapacağız. Savunma sanayi çok büyük katma değeri olan alanlar, bir de işin parasını verseniz dahi size bunu vermiyorlar. Türkiye 90'lı yıllarda Amerika'dan insansız hava araçlarını satın aldı. O uçaklar ortalamada 100 saati dahi doldurmadan envanter dışı bırakıldı. Bayraktar TB2 SİHA'ları 600 bin saati buldu. Müthiş bir gelişim var. İlk kez savunma sanayinde 2004 yılında o zaman dendi ki rekabete açık yapacağız.BAYKAR'A DEVLET DESTEĞİ POLEMİĞİKonuyu 180 derece tersinde gösterme çabası. 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. Sonra savunma sanayi başkanlığı dedi ki bizim mini insansız hava aracına ihtiyacımız var. 4 firma katıldı, bir tanesi de üniversiteydi. Biz o işi aldık teslim ettik. En ufak bir AR - GE desteği yoktu. Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. İHA Türkiye için dönüm noktası diye 20 yıl önce söyledik. Siz sıfırdan bir teknolojik yapı geliştiriyorsanız belli aksaklıklar yaşanabilir. Biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki...BAYRAKTAR TB2'NİN İLK HİKAYESİDediler ki savunma sanayi başkanlığı bizim bu alandaki başarılarımızı gördüler ki, sizi rekabet usulüyle davet ediyoruz. 15 bin feet irtifaya çıkabilen havada 6 saat kalabilen 100 kilometrelerden haberleşen bir taktik sınıfı insansız hava projesine iki firmayı davet ediyoruz. Hiçbir devlet desteği, AR - GE yok. Dediler ki sizin bu işe girebilmeniz için teminat mektubu istiyoruz dediler. O zaman bize çok ufak bakılıyor. Biz 2 yıl boyunca bu projeye çalıştık. Bayraktar TB2'nin nasıl doğduğunu anlatıyorum. 2007'de davet edildik. Pist bulamıyoruz. Kendi imkanlarımla uçak yaptım test uçuşu yapamadım. İzinsiz yaptı ilk uçuşunu. Bayraktar TB2'nin ilk versiyonu öyle uçtu. Teminat mektubu hiçbir banka bize vermiyor. Selçuk Bayraktar ekiple Sinop'a gitti. Orada uçağı uçururken uçaklardan bir tanesi bir baskı yapıyorlar Selçuk'a. Daha hızlı çık diye çok büyük baskı geliyor uçak kaza kırım geçiriyor. Ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. Biz ikinci uçakta devam ettik biz 19 bin feete çıktı. Cuma günü son uçuş yapılıyor, uçak havada 3 ekim 2009. Gece 10 uçak otomatik indi. Oradan o heyetin üyesi olmayan bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum. Dedi ki tuşa bastınız. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Bunlar hemen beni tutuklatmak için Ankara'yı aradılar. Devlet hiçbir destek vermemiş, bütün varlığını yatırmışsınız bunu ülkenin askerine sunuyorsunuz karşılaştığınız şeye bakın. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. O dönemin Ankara'daki savcısı herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın. Bu kişi heyette değil. Bu kişi bu olaydan sonra askeriyeden istifa edip rakip firmaya girdi.DÜNYA KONUŞUYORBayraktar TB2 dünya konuşuyor 27 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalanmış. Ukrayna savaşın en büyük katkı Bayraktar TB2 sundu. Polonya'da insan hakları savunucuları para topladı Bayraktar TB2 almak için. Hiç bilmeyenler ya da kasıtlı olarak iftira atıyor. Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik diye açıklama yapan ülke liderleri var.TEK KURUŞ KREDİ KULLANMADIKBiz 2016 zaten Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve teslim etmiş bir firmaydık. Baykar, bütün yaptığı işler boyunca tek kuruş kredi kullanmamış firma. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından bir kuruş AR - GE desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık. Bugün 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99.3'ü ihracattan. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor. En temel bu alandaki vizyonumuz bu işlerin rekabete açılması.ALİ BABACAN'IN AÇIKLAMALARI8 yıl MGK üyesi olan bir kişi bir gün demez ki Bayraktar TB2'ler nedir? İngiliz savunma bakanı TEKNOFEST'e geldi. Sayın Kılıçdaroğlu geldi. Biz Bu Bayraktar TB1 yıllarında sorun yaşarken teminat mektubu vermemiz lazım, hiçbir banka vermiyor. Biz İş Bankası'na mektup yazdık. Biz sizin CV'lerinize bakıyoruz, teminat mektupları veriyoruz dediler. CHP grup başkanvekili bizim bu ihracattan kazandığımız gelirlerle bugün 4 binden fazla üniversite öğrencisine burs veriyoruz. CHP Grup Başkanvekili 'İBB'den 41 trilyon aldılar' diye yüzümüze baka baka iftira attılar.Siz alenen bir iftira ile karşı karşıyasınız. 27 ülkeyle ihracat anlaşması yapan bir firma Baykar. Siz bütün kaynaklar tek bir firmaya, dokunuruz iftiralarıyla dil uzatacaksınız biz buna cevap verince siyasi yapı olacağız. Böyle bir şey olabilir mi? Baykar'ın varlığı zaten rekabet. Biz Baykar olarak bu destek olarak hiç almadık, hep uzak durduk. Biz her zaman kendi yağımızla kavrulmayı seçtik. Hiçbir zaman kredi kullanmadık, biz istiyoruz ki dünya çapında bir ürünümüz olsun. Şu an Türkiye'de 20 yıl önce 17 firma vardı bugün 2 bin firma var iş yapan. Burada rekabet yok denilebilir mi? Bayraktar TB2 zaten pazarlamaya ihtiyacı olmayan bir ürün. Baykar tek İHA üreticisi değil ki. Türkiye'de devlete İHA teslim eden 7 farklı şirket var. Biz zaten ihracat olan firmayız. Bu nasıl izansızlık?TB2 NASIL SATILIYOR?Baykar 3 bin 500 kişilik bir ekip. Bizim ürünün pazarlamaya ihtiyacı yok. Ülkeler kendileri geliyor bize. Ülke liderleri kendileri talep ediyorlar. Baykar dünyanın en büyük İHA ihracatçısı. Baykar'ın arkasında 20 yıllık bir emek var. Dünyada siz hiçbir ülkede duydunuz mu jet motorlu bir savaş uçağı üretiyor ve bunu kendi imkanlarıyla yapıyor. Dünyada bütün ülkeler sanayi savunma firmalarını destekliyor. Türkiye'de hiç almamıza rağmen bu iftiralarla karşı karşıya kalıyorsak aynı kişiler o destekleri alsak ne derlerdi?Bize iftira atan şahıs bir gün kapımızı çalıp sormadı. Nakit hibe ne almışız? Bu iftiraları beklemezdik. Gelince bakacaksak şimdi niye manipülasyon yapıyorsun.