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Bakan Varank: HIMARS’a alternatif ürünleri biz Türkiye’de üretiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD yapımı HIMARS çokelirterelu roketatar sistemlerine alternatif ürünleri Türkiye’de ürettiklerini belirterek “Bunlarla ilgili de ihtiyaç varsa biz bu ürünlerle ilgili gerekli desteği vermeye hazırız'' dedi.

Ekleme: 17.01.2023 - 15:17 Güncelleme: 17.01.2023 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Bakan Varank: HIMARS’a alternatif ürünleri biz Türkiye’de üretiyoruz
Türkiye-Macaristan 8'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir gazetecinin sorusu üzerine, ABD yapımı HIMARS çokelirterelu roketatar sistemlerine alternatif ürünleri Türkiye'de ürettiklerini belirterek 'Bunlarla ilgili de ihtiyaç varsa biz bu ürünlerle ilgili gerekli desteği vermeye hazırız'' dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye-Macaristan 8'inci Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı'na katıldı. Bakan Varank ile Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, 'Türkiye-Macaristan 8'inci Dönem KEK Toplantısı'na başkanlık etti. KEK toplantısı sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Varank, Szijjarto ile birlikte yaptığı ortak basın açıklamasında bir gazetecinin Macar bakana sorusu üzerine sürpriz bir teklifte bulundu.

Macar gazeteci, ülkenin gündeminde ABD yapımı HIMARS çoklu roketatar sistemlerinin satın alınıp alınmayacağı tartışmalarının bulunduğunu ifade ederek, bu sistemin Macaristan tarafından satın alınıp alınmayacağını sordu. Soruya ilk olarak Bakan Varank yanıt verdi. Varank, 'Macaristan (HIMARS konusunda) bir adım atacak mı atmayacak mı bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim, ona alternatif ürünleri biz Türkiye'de üretiyoruz bunlarla ilgili de ihtiyaç varsa biz bu ürünlerle ilgili gerekli desteği vermeye hazırız'' ifadelerini kullandı.

Macar Bakan Szijjarto da Macar ordusunun silahlarını yenildiklerini belirterek 'Silahları satın alınca ilk olarak müttefikler aklımıza geliyor. NATO ülkeleri, mesela Türkiye ve diğer NATO müttefikleri. Türkiye ile de anlaşmamız var. Masada açık teklifler var. Tabii ki bütün bunları ilk olarak Savunma Bakanlığı daha sonra da hükümet değerlendiriyor' yanıtını verdi.

Türkiye'de HIMARS'a alternatif olarak ROKETSAN tarafından geliştirilen TRG ve TRLG sistemleri bulunuyor.

KOSGEB VE HEPA ARASINDA EYLEM PLANI ANLAŞMASI İMZALANDI

Basın toplantısı öncesi Varank ve Szijjarto, Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon Toplantı Protokolü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı (HEPA) arasında eylem planı anlaşmasını imzaladı.
Ayrıca Bakan Varank'a, iki ülke ilişkilerine yaptığı katkıdan dolayı Macaristan Liyakat Nişanı takdim edildi.
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