Bakan Özer, ABD Büyükelçisi Flake'i kabul etti

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Özer, Türkiye’de son yirmi yılda eğitimin evrenselleştirilmesi ve fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi bağlamında çok önemli mesafeler alındığını kaydederek “Okul öncesinden mesleki eğitime, öğretmenlerin mesleki gelişiminden eğitimde dijitalleşmeye çok önemli bir deneyim kazandık.” dedi.Türkiye’nin özellikle son beş yıl içinde, mesleki eğitim alanında iş gücü piyasasının ihtiyacını karşılama konusunda diğer ülkelere örnek olacak şekilde önemli bir yol kat ettiğini belirten Özer, “1 Aralık 2022 tarihinde de İstanbul’da OECD ülkelerinin katılımıyla ‘Mesleki Eğitim Zirvesi’ düzenledik. Dolayısıyla orada OECD ülkelerinin mesleki eğitimdeki gelişmeleri, aldıkları mesafeleri ülkemizle karşılaştırma imkânına sahip olduk ve çoğu OECD ülkelerinden çok daha gelişmiş bir mesleki eğitim sistemine sahip olduğumuzu görmekten de büyük mutluluk duyduk.” ifadelerini kullandı.Büyükelçi Flake: ABD’deki mesleki eğitimi yeniden düzenlerken sizin deneyimlerinizden istifade edebilirizBüyükelçi Flake de hem Amerika’da eğitim gören Türk öğrenciler hem de Türkiye’deki ABD vatandaşı eğitimci ve öğrenciler için iki ülke arasındaki iş birliğini devam ettirmek istediklerini belirtti.Türkiye’de mesleki eğitim alanında yaşanan dönüşümün farkında olduklarını belirten Flake, “Mesleki eğitim gerçekten çok önemli… Ben Türkiye’de mesleki eğitimin işleyiş ve mesleki eğitimin mevcut durumunu bizzat gördüm ve gerçekten çok etkilendim. Çok iyi bir mesleki eğitim anlayışı olduğunu görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri de mesleki eğitimde geçmişten bugüne birçok başarılara imza atmıştır ama özellikle mesleki eğitim sistemimizi yeniden düzenlerken sizin deneyimlerinizden, bilgilerinizden de istifade edebileceğimizi görüyorum. Bu noktada mesleki eğitimle ilgili buradaki gelişmelerden son derece etkilendiğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.Özer, görüşmenin sonunda ziyaretleri için ABD Büyükelçisi Flake’e memnuniyetlerini ifade ederken Flake de kendilerini kabul ettiği için Bakan Özer’e teşekkür etti.Görüşmede Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal da yer aldı.