Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de

Bu yıl ilk kez düzenlenen 'AKŞAM Future & Trends Summit' zirvesi Beşiktaş'taki bir otelde başladı. Türk ekonomisine yön veren sektörlerin gelecek trendlerinin masaya yatırılacağı zirvenin açılış konuşmasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu'nun da konuşmacılar arasında yer aldığı zirvede ele alınacak başlıklar yatırım, finans ve sigorta, otomotiv, inşaat, çevre ve şehircilik, e-ticaret ve perakende olarak belirlendi.Yaptığı açılış konuşmasında salgının küresel ticareti olumsuz etkilediğini ve küresel enflasyonu da tetiklediğini belirten Bakan Nebati, 'Tüm ülkeler, belki de 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ölçüdeki bir kriz ortamıyla mücadele etmek durumunda kaldı. Ancak Türkiye, böylesi sancılı bir dönemde dahi, büyümede, sanayi üretiminde, istihdamda, ihracatta ve turizm gelirlerinde bir yandan Cumhuriyet tarihimizin rekorlarına imza atarken diğer yandan da dünyadan oldukça pozitif yönde ayrışmayı başarmıştır. Bu başarılarımızın temelinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 20 yıldan bu yana dirayetle uyguladığımız politikalar olduğu gibi, yaklaşık 1 sene evvel yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modelini devreye almamızın da büyük katkısı vardır. Dün de malumunuz geride bıraktığımız 1 yılı tüm detaylarıyla değerlendirdik ve bu yıla dair hedeflerimizi milletimizle paylaştık. Rakamlar çok net bir şekilde ortaya koyuyor ki küresel düzeyde yaşanan türlü badirelere rağmen, Türkiye 2022 yılını neredeyse tüm makroekonomik göstergeler bakımından dünyanın geri kalanından çok daha iyi bir noktada tamamlamış, güçlü ilerleyişini yeni zirvelere taşımıştır' ifadelerini kullandı.Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesaplarıyla Hazine'ye büyük bir dinamit koyulduğunu iddia edenlerin olduğunu belirten Bakan Nebati, 'Biz, dün son 20 yılın, en güçlü bütçe sonuçlarından birini açıkladıktan sonra bu kesimin sesleri çıkmaz oldu. Bazıları da bütçede faiz harcamalarının arttığını söylüyor. Ancak bu eleştirileri yapanlar da çok iyi bilirler ki, sadece faiz harcamalarındaki nominal artışa bakmak doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü faiz harcamaları artarken bütçe gider ve gelirlerimiz de artmaktadır. Bu nedenle objektif bir değerlendirme yapmak için faiz harcamalarının bütçe içindeki payına bakmak gerekir. 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe içindeki payını, yüzde 10,6'ya düşürdük. 2002 yılında bu oran yüzde 43 idi, tam yüzde 43. Kalkıp bu somut kazanımları alkışlamaları gerekirken, şimdi de gitmiş yurt dışı çıkış harcı gibi uygulamalardan dem vurarak sosyal medyada prim yapma peşine düşmüşler. Anlaşılan masalardan ve türlü algı oyunlarından medet umanların gözleri gerçeklere kör, kulakları da doğrulara sağır olmuş durumda' dedi.Bakan Nebati, 'Yurt dışından danışman getiriyorsunuz rakamları okumak için. Dijital ortamın yıllardır dünyanın en ucundaki köylüler tarafından dahi kullanıldığı video konferansla yüzyılın toplantısını yapıyorsunuz. Bu yüzyılın toplantısında danıştığınız yabancılar, içerideki danışmanlarınız, içeride sabahtan akşama kadar rakamları bir tarafa atarak yorum yapanlara sormak lazım, dilinizi mi yuttunuz. Hani ekonomi rakamlardı? Biz beklentiler dedik, rakamlardan bahsetmeye başladılar. Biz güven dedik, rakamlardan bahsetmeye başladılar. Biz istikrardır dedik, rakamlardan bahset demeye başladılar. Biz liderliktir dedik, kararlılıktır dedik. Dünyayı iyi okumaktır dedik. Onlar bırak gözlerindeki ışıltıyı rakamlardan bahsetmeye başladılar. Dün de dünyanın en zor döneminde 2022 yılı bütçe gerçekleşmelerini rakam rakam ifade ettik mi? Ettik. Buyurun, rakamları konuşalım. Yoruma bak yurt dışına çıkış harcını kaldıracağım. Çık rakamları konuş, hani rakamlar gerçeği söylüyordu. 2022'de Türkiye'nin başarısı karşısında şöyle bir şapkanı çıkar ve gene Recep Tayyip Erdoğan haklı çıktı de, gerçekleri kabul et. Milletimiz kimin Türkiye için gece gündüz demeden hizmet aşkıyla koştuğunu, kimin de çarpıtmalardan medet umduğunu çok iyi biliyor. Hiç kimse milletimizin gözünü el çabukluğuyla boyayarak iradesini esir alabilecek güçte değildir. Rakamlar ve gerçekler gün gibi ortadır. Bilinmelidir ki Türkiye Ekonomi Modeli'ni devreye alan Türkiye, güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda emin adımlarla ilerleyişinde kesin kararlıdır.' diye konuştu.Bakan Nebati, 'Tek problemimiz var, enflasyon. O da son iki aydır düşüş eğiliminde ve bu düşüş eğilimi devam edecektir. Zira Küresel emtia ve enerji fiyatlarında normalleşme başladı. Kurlardaki oynaklık azaldı. Üretici fiyatlarının tüketici enflasyonu üzerindeki artırıcı etkisi azaldı. Beklentilerde iyileşme başladı. Ayrıca iş dünyamız da enflasyonla mücadelemize fiyat sabitleme, indirim yaparak destek oluyor. Sizleri ve tüm iş dünyamızı da fiyat sabitleme kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum. Vatandaşlarımızdan da bunu takip etmelerini istirham ediyorum' dedi.Sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümle ilgili de konuşan Bakan Nebati, 'Teşvik ve desteklerimizle yeşil yatırımlara ve Ar-Ge faaliyetlerine öncelik vermeye başladık. Binaları çevre dostu hale getirmek ve gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek, karbon nötr şehirler bırakmak için harekete geçtik. Üretimimizde önemli yeri olan KOBİ'lerimize yeşil üretime geçişleri için destek sağlıyoruz. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız Hazine destekli KGF paketlerinde 7 milyar lira kefalet limitini, Yeşil Dönüşüm ve Enerji Verimliliği Destek Paketi kapsamında yeşil dönüşümü amaçlayan projeler için KOBİ ölçekli firmalarımızın kullanımına sunduk. Sera gazı emisyonlarının azaltılması ve konutlarda enerji verimliliğinin artırılması çalışmaları kapsamında ‘Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'ni uygulamaya aldık. Bu çerçevede uzun vadeli ve uygun maliyetli ısı yalıtım kredisi sağlıyoruz. Bu ve benzeri kredilere olan ilginizi artırmanızı tavsiye ediyorum. ‘Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar' konseptine geçişi 1 Ocak 2023 tarihinde zorunlu hale getirdik. Buna göre, belirli büyüklükteki binalar enerji performans sınıfı en az B olacak şekilde inşa edilecek ve kullandığı enerjinin en az yüzde 5'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılayacak. Yeni dönemde otomotiv sektörünün de çehresinin değişeceğini öngörerek yerli ve milli aracımız Togg'u tamamen elektrikli şekilde tasarladık. İnşallah yakında yollarımızda da görmeye başlayacağız. Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 10 olan elektrikli otomobillerin kapsamını genişlettik. Elektrikli araç altyapısını kurmak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Destek Programını başlattık.' şeklinde konuştu. Bakan Nebati, şirketlerin dijital etkinliklerini artıracak modeller ve platformlar kurgulamayı hedeflediklerini de söyledi.Bakan Nebati, sürdürülebilirlik kapsamında tüm alanları destekleyen ve teşvik eden politikalarla özel sektörün de yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.KOBİ'lere de çağrıda bulunan Nebati, 'Sürdürülebilirliği ve yeşil dönüşümü işinizin merkezine alın. Şundan emin olun ki önümüzdeki dönemde bunu başaran şirketlerimiz, çevreyi korumanın yanı sıra küresel rekabette de giderek öne çıkacaklardır. Türkiye, artık o eski bürokratik, hantal, içe kapanık ve insanımıza efendilik taslamaya çalışanların acı reçetelerine muhtaç bir ülke kesinlikle değildir. Türkiye, binlerce yıllık birikimiyle ve insan odaklı kendi değerleriyle yol alırken, yarına ve geleceğin dünyasına yön vermeye, trendleri belirlemeye başlamış durumdadır. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz da tam olarak budur. Yarına yön verme iddiası ve özgüvenine sahip olan sizler, inanıyorum ki Türkiye Yüzyılı'nın inşasında çok önemli roller üstleneceksiniz. Biz iyi hazırlandık. 20 yılda Türkiye'nin temel taşları yeni baştan dizayn edildi. Altyapı tamamlandı. Bugün geleceği konuşabiliyorsak, trendleri takip edelim başlıklarıyla toplantılar yapıyorsak bunun öncesinde altyapısının tamamlanmış olması gerekiyor. Birileri rakamlardan çıkıp sizinle polemiğe girmeye başladıysa dilleri tutulmuş demektir. Spekülasyonlara kulağımız kapalı, geleceğe odaklandık, koşuyoruz' diye konuştu.