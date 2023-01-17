Bakan Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşından ortak açıklama

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:Havayollarımız karşılıklı olarak haftada 200 sefer gerçekleştiriyor. Geçen hafta Bakan Yardımcımız Tahran'daydı konsolosluk için. Temsilciliklerimizin sorunları, üniversitelerin denklileri gibi konularda mutabık kaldılar. Arkadaşlarımızın aldığı kararların bir an önce hayata geçmesi için destek veriyoruz.