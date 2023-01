Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Bu işi mayıs ayı içinde bitirelim

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Bahçeli'den önemli açıklamalar:'Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, hayatın olağan akışına uyan bir tarihin mutabakatla seçilmesi lazımdır. Bu erken seçim değil, seçim tarihi güncelleme olarak okunmalıdır. Baharda gerçekleşmesi beklenen seçime tam olarak hazırız.Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiçkimseye bir yararı dokunmamaktadır. Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Milli iradenin tecelli beyanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek bir durumları yoksa buyursunlar. Konuşarak, tartışarak, anlaşarak, Türkiyemizi hep birlikte seçime taşıyalımç Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim. Sözü milletimizi verelim.Dümeni kırık bir geminin güvenli limana yaklaşması mümkün değildir. Bizim rotamız bellidir. Her şeyin mühim noktası iyi bir başlangıçtır. Yarı yarıya başarı demektir. Her başarının ardında çalışmanın fazileti vardır.Seçimlere bütün imkan ve inancımızla hazırlık yapıyoruz. Karşımızda utanç duvarı gibi duruş gösterenleri bozmak için çalışıyoruz. Bugüne kadar ne yaptık? Milletimizin gönül kapısını nasıl açıldık?Vatanımızın her köşesine ziyaretler düzenledik. Siz değerli vekillerimizin katkılarıyla milletimizin sesi olmak için çalıştık. Emeklilerimizle, işçilerimizle, şehit ve gazi yakınlarıyla buluşup özlem giderdik.966 ilçemizi kucakladık. Sahaya indik siyasetin nabzını ölçtük. Her beklentiye kulak verdik, notumuzu aldık.Köyüm benim sohbet toplantılarında, yurdumuzun her sathını köy köy dolaşarak milletimizin derdini dinledik. Komşularımızla yüz yüze teması esas alan faaliyetimizi planlayıp yansıttık.Esnaflarımızı dinlemeye, onların yanında olduğumuzu göstermeye samimiyetle başladık. Durmayacağız bundan sonra çok daha fazlasını yapacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız.MHP, Cumhur İttifakı sevdalısıdır. Malum ve menfur emel sahipleri, mücadelemizi zaafa uğratmanın hesaplarını yapacaklar. Karamsarlık aşılayacaklar, Yeni taktikler geliştirecekler. Hiçbir arkadaşım böyle bir saldırıya boyun eğmemelidir.CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı Türkiye'nin hedeflerini kırmak için son kozlarını oynamaktadır. Zillet İttifakı adeta Türkiye'ye silah doğrultmuştur.Altay Tankı'nın yapımından korkan bir siyasetçi bu millete hizmet edemez. Kızılelma'dan, Atak helikopterlerinden kimler gocunuyorsa onlar küresel emperyalizme ruhlarını satmıştır, kimler gocunuyorsa onlar iradelerini devretmiştir. Bugün savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren firma sayısı iki bini geçmiştir.Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken, diğer yandan Türk askerine hakaret seansları düzenlemektedir. Kahraman asker ve polislerimiz bölücü hainlerin kafasını kopardıkça Kılıçdareoğlu titremektedir. Alayınızı birden titretmeye devam edeceğiz.Kılıçdaroğlu'nun dili Yunan dilidir. Cumhurbaşkanı adaylarını bir türlü bulamayan masada birbirlerine atar yapan Zillet İttifakı Türkiye'nin önündeki düşman bariyeridir.Kapatılmasında milletin vergisi Kandil'e mi gitsin?Vazgeçilmez önemi olan Anadolu coğrafyasında büyük Türk milleti varlığını bin yıl sürdürmüş ve bu coğrafyayı vatan edinmiştir. Selçuklu'dan Osmanlı'ya oradan da Cumhuriyetimize köprü olmuştur. Cihan devleti kuran ecdadımızdan ulaşan emanetler bizlere yalnız mazide kalmış acı ve tatlı hatıralar değil, ibret verici neticeleri bilmemizi ve sonuç çıkartmamız gerektiğini bildirmektedir.Bugünkü siyasi sınırları kendiliğinden oluşmamış ve kolaylıkla elde edilmemiştir. Kanla yazılmıştır. Kanla yazılmış bir tarih kolay silinemez. MHP bu anlayış ve kavrayıştadır.Türkiye Cumhuriyeti, zilletin karanlığına düşmeyecektir. Güvence MHP, Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin başarısına gönül veren, yeni yüzyıla ümit bağlayan, yüreğiyle ben de carım diyen her dava arkadaşımızın 100 oy kazanmaları, bu hedefe ulaşmak için insanlarımızı ikna etmeye çalışması beklentimizdir.'