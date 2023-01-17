AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu

Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Panzeri 10 Aralık 2022'de 'suç örgütüne lider olarak katılmak, kara para aklamak, aktif ve pasif yolsuzluk' ile suçlandı.Eski İtalyan milletvekili, kendisine isnat edilen suçlarla ilgili üçüncü kişileri de kapsayan önemli, açıklayıcı, doğru ve eksiksiz beyanlarda bulunacağını taahhüt ederek savcılıkla anlaşma yaptı.Buna göre Panzeri, 'suçların işleniş şekli, üçüncü ülkelerle ilgili mali düzenlemeler, oluşturulan mali yapılar, yapıların paydaşları ve sunduğu faydalar, rüşvet verdiğini kabul ettiği kişilerin kimlikleri de dahil olmak üzere, bilinen ve bilinmeyen kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi' hakkında bilgi paylaşacak.Panzeri hakkında sınırlı hapis cezası ve para cezası verilecek, halihazırda bir milyon avro olarak tahmin edilen tüm varlıklara el konulacak.Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralıkta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Tarabella'nın Belçika'daki evinde de arama yapılmıştı. Arama, Belçika yasaları gereğince AP Başkanı Roberta Metsola'nın nezaretinde yürütülmüştü. Metsola dün, Tarabella ve Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının düşürülmesi için süreç başlattığını duyurmuştu.Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.