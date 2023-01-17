  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu

Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski milletvekili Pier Antonio Panzeri, Belçika savcılığıyla anlaşarak itirafçı oldu. Belçika hükümetiyle anlaşan Panzeri hakkında sınırlı hapis cezası ve para cezası verilecek, halihazırda bir milyon avro olarak tahmin edilen tüm varlıklara el konulacak.

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu
Ekleme: 17.01.2023 - 21:32 Güncelleme: 17.01.2023 - 21:54 / Editör: Ozge Selin
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu
Belçika Federal Savcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Panzeri 10 Aralık 2022'de 'suç örgütüne lider olarak katılmak, kara para aklamak, aktif ve pasif yolsuzluk' ile suçlandı.

Eski İtalyan milletvekili, kendisine isnat edilen suçlarla ilgili üçüncü kişileri de kapsayan önemli, açıklayıcı, doğru ve eksiksiz beyanlarda bulunacağını taahhüt ederek savcılıkla anlaşma yaptı.

Buna göre Panzeri, 'suçların işleniş şekli, üçüncü ülkelerle ilgili mali düzenlemeler, oluşturulan mali yapılar, yapıların paydaşları ve sunduğu faydalar, rüşvet verdiğini kabul ettiği kişilerin kimlikleri de dahil olmak üzere, bilinen ve bilinmeyen kişilerin soruşturmaya dahil edilmesi' hakkında bilgi paylaşacak.
Panzeri hakkında sınırlı hapis cezası ve para cezası verilecek, halihazırda bir milyon avro olarak tahmin edilen tüm varlıklara el konulacak.

Belçika'daki yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında, geçen yıl aralıkta çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon avro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, Panzeri, Kaili'nin partneri ve AP'de asistan olarak çalışan yine Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan bir sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı.

Giorgi'nin ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. Tarabella'nın Belçika'daki evinde de arama yapılmıştı. Arama, Belçika yasaları gereğince AP Başkanı Roberta Metsola'nın nezaretinde yürütülmüştü. Metsola dün, Tarabella ve Cozzolino'nun dokunulmazlıklarının düşürülmesi için süreç başlattığını duyurmuştu.

Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar, iddiaları reddetmişti.

Daha sonraki haberlerde Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'nin yaptığı atamaya il başkanlığından yalanlama...
İsveç Finlandiya'nın NATO rüyasında ayrılık: Başbakan Marin bizde sorun yok İsveç'te olabilir dedi
Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte buluştu!
Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!
Fahrettin Altun'dan Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de
Türkiye'den doğal gazda önemli adım: Singapur'dan yola çıkan dev gemi Akdeniz'e girdi
Milletvekilleri CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarında flaş gelişme
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor: İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu
İmamoğlu'nun yargılanacağı davaya ilişkin kirli çamaşırlar ortaya döküldü!
John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek
CHP’Lİ belediyeden yine yalan ve algı oyunu!
SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?
17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Avrupa'da ilk olacak: Açılış tarihi belli oldu

Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Dünyada sadece iki tane var: Kayserilinin aklına geldi Türkiye'ye getirdi gören telefona sarılıyor

Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Karnını kaplayan kitle, operasyonla çıkartıldı. Karnından çıkanı görünce gözlerine inanamadı.

Çöp evden sonra çöp araba: Gören korkup kaçıyor

Çöp evden sonra çöp araba: Gören korkup kaçıyor

Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı

Türkiye'nin gözü bu noktada! Yeni petrol keşfi için ilk sondaj yapıldı