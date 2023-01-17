Ali Babacan'ın SİHA'lara yönelik ifadelerine CHP'li Özcan tepki gösterdi: PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "İktidara gelirsek hükümetin dokunulmaz olarak gösterdiği İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız. Kusura bakmasınlar ama biz dokunacağız" ifadelerine tepki gösterdi. Babacan'a yönelik Özcan, "Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA’lara SİHA’lara senden daha çok ihtiyacı var" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın SİHA ve İHA'lara yönelik sözlerine kamuoyundan tepkiler gelmeye devam ediyor. CHP'li Tanju Özcan sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Babacan'ın sözlerine ilişkin, 'Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?' ifadelerini kullandı.CHP'li Özcan, Babacan'a yönelik, 'Terörle mücadele konusunda bu ülkenin İHA'lara SİHA'lara senden daha çok ihtiyacı var. Sen bu İHA'lara SİHA'lara dokunacağım derken Terör örgütlerine karşı kullanmayacağına dair HDP-PKK'ya akşamdan verilmiş sözün mü var?' dedi