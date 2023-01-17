AK Partili Yazıcı'dan muhalefete aday göndermesi: Maç başlayacak ortada rakip yok
AK Parti Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, seçime kısa bir süre kalmasına rağmen hala aday çıkaramayan altılı masaya esprili bir gönderme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin şampiyonluk kupalarına benzetildiği görsele Başkan Yazıcı, "Maç başlayacak ortada rakip yok" notunu düştü.
2023 seçimlerine sayılı zaman kala Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafından kenetlenirken, muhalefet cephesinde ise adaylık krizi sürüyor. Bu durum sosyal medyada mizah konusu olmaya devam ederken son olarak AK Parti Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan altılı masaya göndermeli bir tweet geldi.
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