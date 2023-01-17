AK Partili Yazıcı'dan muhalefete aday göndermesi: Maç başlayacak ortada rakip yok

AK Parti Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, seçime kısa bir süre kalmasına rağmen hala aday çıkaramayan altılı masaya esprili bir gönderme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazandığı seçimlerin şampiyonluk kupalarına benzetildiği görsele Başkan Yazıcı, "Maç başlayacak ortada rakip yok" notunu düştü.