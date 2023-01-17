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Beyaz Gazete
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AK Parti'den son dakika erken seçim açıklaması!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 2023 seçimlerinin tarihine ilişkin, "2023'te yapılacak hiçbir seçim için erken seçim denilemez." dedi.

AK Parti'den son dakika erken seçim açıklaması!
Ekleme: 17.01.2023 - 12:44 Güncelleme: 17.01.2023 - 12:56 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'den son dakika erken seçim açıklaması!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2023 seçimlerinin öne alınmasıyla ilgili tartışma sürerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ''Mayıs'ta bu işi bitirelim'' açıklaması geldi.

'Seçim 14 Mayıs'ta' olacak iddiaları da dolaşırken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ konuya ilişkin açıklama geldi.

'Üniversite sınavı ve hac tarihi gibi sebeplerle haziran ayında seçimlerin yapılması konusunda bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor.' diyen Hamza Dağ, 'Bu sebeplerden kaynaklı seçim tarihinin güncellenmesi noktasında biz de müzakere ediyoruz' dedi.

Dağ, '2023'te yapılacak hiçbir seçim için erken seçim denilemez.' açıklamasında bulundu.

Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni bir seçim tarihi konusunda karar alabileceğini de sözlerine ekleyerek ''360 millletvekilinin oyu gerekiyor'' dedi.

BABACAN'A BAYKAR TEPKİSİ

Yapmış olduğunuz bu açıklamanın toplumsal karşılığı nedir? Burada bir siyasi duruş söz konusu değil. Siyasi duruş sorunu var zaten.

Akışkan bir siyaset tarzı var.

6'LI MASADA ORTAK YETKİ TARTIŞMASI

Bu tarz bir yönetimle bırakın devlet yönetmeyi bir dernek bile yönetemezsiniz. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var.

Dağ, ''Bu demokrasinin geldiği noktaya ters bir durum. Kendi içlerinde de bu konuda çelişki var. Anadolu'da bir tabir vardır, çift kazık yere batmaz. Altı kazık hiç batmaz.'' değerlendirmesi yaptı.

AK PARTİ'NİN SEÇİM STRATEJİSİ

2023'ten sonra dünyada Türkiye yüzyılı konuşulacak.

Biz yeni bir hikaye ortaya koyuyoruz. 20 yılın sonunda Türkiye yüz yılı hikayesi ortaya koyuyoruz. Yaptığımız her işin doğru olduğunu vatandaşımızla paylaşacağız. Doğrulukla inşa edeceğiz.

EYT AÇIKLAMASI

Meclisteki arkadaşların ve Bakan'ın ifadelerine göre bu ay sonuna kadar Meclis'e gelir.
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