AK Parti'den EYT ile ilgili heyecanlandıran haber

Seçimden sonra, Türkiye'nin en önemli konularından biri Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) idi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu EYT'de belirsizlikler netleşmiş, yaş sınırı olmayacağı açıklanmıştı..Açıklamaların ardından milyonlarca EYT'li, teklifin yasalaşmasını bekliyor..Maaşlarını almak için gün sayan vatandaşlar, TBMM çalışmalarını yakın takipte.Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan bir açıklama geldi.TGRT Haber'e konuk olan Akbaşoğlu EYT'lilere müjdeyi verdi.Akbaşoğlu, Mart ayında EYT'lilerin ilk maaşlarını alacağını söyledi.Meclis'e ilişkin takvimi de paylaşan Akbaşoğlu, en geç önümüzdeki hafta Meclis'e sunacaklarını belirtti.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun EYT açıklamaları şu şekilde:'Sayın Cumhurbaşkanımız da herhangi bir yaş şartı olmaksızın 8 Eylül 1999'dan önce hukuki statü ne ise, o hukuki statünün aynen devam ettirileceğine yönelik ve yaklaşık 23 yıl sürmüş olan bu durumun AK Parti ve Cumhur İttifakı iradesiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın hem sayın bakanımıza hem MYK üyeleri olarak ve grup başkanvekilleri olarak bizleri talimatlandırması ile çözüme kavuşturmuş olacağız. En geç önümüzdeki haftaya bunu Meclis'e sunmayı planlıyoruz ve en geç olarak mart ayında bütün EYT'li kardeşlerimiz maaşlarını alabilecekler. Bu konuda en ufak tereddüt söz konusu değil. Her şey bir sıralama ve süreç yönetimi olarak takvimine uygun bir şekilde, kendi iç dinamikleri ile, malum teknik çalışmayı bakanlıklarımız ve ilgili kuruluşlarımız yapıyor. Bunun yasa teklifine dönüşmesini ise milletvekillerimiz, ilgili ihtisas komisyonlarımız bu konuda grup başkanvekili arkadaşlarımız ile bir çerçeveye oturtuyor. En geç önümüzdeki hafta bu teklifi vermek suretiyle, mart ayında da maaşlarını almak suretiyle EYT'li kardeşlerimizin tamamının maaşlarını alabileceği bir süreci yaşayacağız.'