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17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günün hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, 7 kenti "sarı" kodla uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 17 Ocak 2023 hava durumu tahminleri...

Ekleme: 17.01.2023 - 09:49 Güncelleme: 17.01.2023 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü ülkemizin batı ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bugün (Salı) Edremit Körfezi çevresinde beklenen yağışların ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Hatay kıyılarındaki yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 9°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ -5°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Salı) bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BOLU -2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİNOP 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TOKAT -1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AĞRI -6°C, 5°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri kar yağışlı

MALATYA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlı

VAN -8°C, 4°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı,
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