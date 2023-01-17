17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü ülkemizin batı ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bugün (Salı) Edremit Körfezi çevresinde beklenen yağışların ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 7°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlıİSTANBUL 6°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluKIRKLARELİ 6°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.DENİZLİ 6°C, 14°CParçalı bulutluİZMİR 8°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlıMANİSA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlıMUĞLA 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Hatay kıyılarındaki yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.ADANA 8°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıANTALYA 9°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 2°C, 10°CParçalı bulutluMERSİN 9°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA 0°C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluKAYSERİ -5°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA -1°C, 12°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Salı) bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.BOLU -2°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluKASTAMONU -3°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 9°C, 15°CParçalı bulutluZONGULDAK 6°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 12°CParçalı bulutluSAMSUN 7°C, 16°CParçalı bulutluTOKAT -1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.AĞRI -6°C, 5°CParçalı bulutluERZURUM -5°C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri kar yağışlıMALATYA 0°C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlıVAN -8°C, 4°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 0°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıGAZİANTEP 4°C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıSİİRT 3°C, 11°CParçalı bulutluŞANLIURFA 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı,