17 Ocak hava durumu! Meteoroloji 7 kenti sarı kodla uyardı: Kar, fırtına, yağmur!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günün hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji, 7 kenti "sarı" kodla uyardı. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il 17 Ocak 2023 hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre salı günü ülkemizin batı ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Antalya ve Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun batısı ile Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde, bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bugün (Salı) Edremit Körfezi çevresinde beklenen yağışların ise yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinde Hatay kıyılarında, bu gece saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde (Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Havran ve Gömeç) yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın; bugün (Salı) sabah saatlerinden itibaren Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Eskişehir) ile Batı Karadeniz'in batısında (Düzce, Bolu) güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-75 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) sabah saatlerinden sonra sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin kıyı ve kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 8°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) batı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği, Hatay kıyılarındaki yağışların bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 9°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA 2°C, 10°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 9°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 0°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ -5°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA -1°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Salı) bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KASTAMONU -3°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİNOP 9°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA -1°C, 12°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT -1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AĞRI -6°C, 5°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM -5°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı çevreleri kar yağışlı
MALATYA 0°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve Kar yağışlı
VAN -8°C, 4°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 0°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT 3°C, 11°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı Yağmur ve sağanak yağışlı,
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