Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim son zamanlarda Yunanistan'ın provokatif hamleleri ve Yunan basınının sıklıkla F-16 meselesini gündeme getirmesi nedeniyle oldukça gerilmiş durumda.Türkiye’nin Demir Kubbesi Yunanistan’ın gündeminde! Yunan yazardan Bir gece ansızın gelebiliriz analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelirYunan basını Türkiye ile ilgili meseleleri sıklıkla gündeme getirirken, Yunan bir yazardan ise Türkiye-Yunanistan ilişkilieri ile ilgili ayrıntılı bir analiz geldi. İlişkiyi köşesine taşıyan yazar, hava savunmasının Türkiye'nin 'aşil tendonu' olduğu ifade etti.Ankara'nın kendini geliştirme konusunda hiçbir zaman boş durmadığını ifade eden yazar, İsrail'den sonra Türkiye'nin de kendi Demir Kubbesi'ni inşa ettiğini hatta oldukça fazla yol aldığını iddia etti. Aslında Türkiye'nin ABD ile oyun oynadığı ifade edilen haberde Ankara'nın zaten halihazırda çok gelişmiş hava savunma sistemlerinin olduğunu, ancak modernizeli F-16'ların Türkiye'nin işini kolaylaştıracağı söylendi.Haberin devamında ise yazar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerinin boş sözler olmadığını ifade ederek "Bir saat içinde gelebilirler" ifadelerine yer verdi.Bu sözlerin Yunan basınının iddia ettiği gibi 'seçim öncesi' sözleri olmadığının altını çizen yazar "Bunun seçimle alakası olduğunu düşünenler ciddi anlamda yanılıyorlar." ifadelerinde bulundu.Kendi Aşil tendondalarından (Yunan hava sahası) bahseden yazar, "Erdoğan, Rus S-400'leri ile kendi silah sistemleri sayesinde hava savunma alanında kendi Aşil tendonunu koruyor. Şimdi ben soruyorum: Atina bizim ve Kıbrıs'ın Aşil tendonunu ne zaman koruyacak?" dedi.Öte yandan haberde dikkat çeken bir diğer nokta ise ABD ve Türkiye ilişkileri. Haberde ABD'nin Türkiye'yi Rusya'nın kucağına asla bırakmak istemeyeceği, bu nedenle de Washington'un Ankara ile arasını iyi tutmaya çalıştığından bahsdildi.Binlerce yıl önce Çanakkale'deki Truva Savaşı sırasında Truvalı Prens Paris hiçbir şekilde yenilmemiş, en sonunda ayak topuğunda bulunan Aşil tendonunundan okla vurularak öldürülmüştür. Yunan yazar da bu deyimi hava savunma sisteminin Türkiye için ince bir çizgi olduğunu, Türkiye'nin bu alana oldukça önem verdiğini anlatmak için kullanmıştır.