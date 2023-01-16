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TBMM Başkanı Şentop'tan 6'lı masaya imza yetkisi tepkisi: Ortak yetki paralel yapılanmadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, altılı masanın 'ortak imza yetkisi' şeklindeki yönetim modeli önerisine ilişkin "Önerilen sisteme baktığımızda Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek ama bu Cumhurbaşkanının dedikleri olmayacak. Bu şekilde devlet yönetimi söz konusu olamaz. Bu olursa Anayasa ve mevzuat dışında ayrı bir paralel devlet yapılanması çalıştırılıyor demektir." açıklamasında bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan 6'lı masaya imza yetkisi tepkisi: Ortak yetki paralel yapılanmadır
Ekleme: 16.01.2023 - 23:01 Güncelleme: 16.01.2023 - 23:36 / Editör: Ozge Selin
TBMM Başkanı Şentop'tan 6'lı masaya imza yetkisi tepkisi: Ortak yetki paralel yapılanmadır
TBMM Başkanı Şentop, katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altılı masanın önerdiği, 'ortak imza yetkisi' yöneti modelini eleştiren Şentop, çarpıcı ifadeler kullandı.

'CUMHURBAŞKANI İSTERSE BİRKAÇ BAKANA İMZA YETKİSİ VEREBİLİR'

Parlamenter sistemnde bir kabine olduğunu vurgulayan Şentop, 'Başbakan ve Bakanlar Kurulu bir de Cumhurbaşkanı vardı. Birçok kararı Başbakan ve Bakanlar beraber alıyorlardı. Bakanlar Kurulu kararı vardı. Cumhurbaşkanına gidiyor ve Cumhurbaşkanı bunu imzalıyordu. Yeni sistemde kabine ve kollektif sorumluluk söz konusu değil. Yürütme görevi Başkan tarafından yerine getirilir. Cumhurbaşkanı isterse kendisi birkaç bakana imza yetkisi verebilir, isterse geri de alabilir. ABD'de bizdeki gibi bakan vermiyor, o görevlerle ilgili sekreter deniyor. Burada Cumhurbaşkanının hazırlayacağı kararname ile birilerine imza yetkisi daha sonra geri alması sözkonusu olabilir.' dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 6'lı masaya imza yetkisi tepkisi: Ortak yetki paralel yapılanmadır

'BUNUN HUKUKEN BİR KIYMETİ, ANLAMI YOK'

Anayasa'ya göre bütün yetkilerin Cumhurbaşkanında toplandığını belirten Şentop, 'Kendi aralarında protokol imzalayabilirler. Burada Cumhurbaşkanının buna karar vermesi gerekiyor. Diyelim ki, halk tarafından seçildi. Yetkilerini kullanmaya başladı, buna ne diyeceksiniz? Anayasa'da ve bağlı olarak mevzuatta bir devlet mimari, bir devlet yapısı oluşturulmuş. Bu olursa Anayasa ve mevzuat dışında ayrı bir paralel devlet yapılanması çalıştırılıyor demektir. Bunun hukuken bir kıymeti, anlamı yok. Uygulanabilirliği meselesi ayrı tabii.' şeklinde konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'tan 6'lı masaya imza yetkisi tepkisi: Ortak yetki paralel yapılanmadır

'BU ŞEKİLDE DEVLET YÖNETİMİ SÖZ KONUSU OLAMAZ'

Altılı masadaki ortak imza yetkisi tartışmasına da değinen Mustafa Şentop, 'Önerilen sisteme baktığımızda Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilecek ama bu Cumhurbaşkanının dedikleri olmayacak. Bu şekilde devlet yönetimi söz konusu olamaz. Parlamenter sisteminde bile olmayacak şekildir, pratiği de yoktur.' ifadelerini kullandı.
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