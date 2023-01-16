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Sözleşmelilere kadro düzenlemesi komisyondan geçti...

Yüz binlerce sözleşmelinin kadroya geçirilmesine ilişkin kanun teklifi, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 28 Kasım 2022 tarihinden önce işe başlayanları bekleme süresi olmadan kadroya geçebilecek. 458 binden fazla çalışana kadro imkanı veren düzenleme, Genel Kurul'da onaylandıktan sonra hayata geçecek.

Sözleşmelilere kadro düzenlemesi komisyondan geçti...
Ekleme: 16.01.2023 - 21:24 Güncelleme: 16.01.2023 - 21:37 / Editör: Ozge Selin
Sözleşmelilere kadro düzenlemesi komisyondan geçti...
Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde Meclis, ilk mesaisini tamamladı. Binlerce sözleşmeli çalışanın kadroya geçişini öngören teklif, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

458 bin kişiye kadronun önünü açan teklif, 28 Kasım 2022'den önce göreve başlayanlara doğrudan kadro hakkı tanıyor.

Kadroya geçiş başvurusu için bir ay süre tanınacak.

Kadroya geçenler, görevde yükselme ve tayin gibi tüm haklardan yararlanabilecek. Tayin hakkı, 1 yıl sonra verilecek.

Belediyelerdeki sözleşmeliler de düzenleme kapsamında yer alıyor.

Yasa çıktıktan sonra da mahalli idarelerde çalışmak için KPSS şartı getirilecek.

Vekil ebe ve hemşireler ile vekil imam hatip ile müezzin-kayyımlar da kapsamı dahilinde.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeli göreve başlayanlar ise 3 yıl çalıştıktan sonra kadroya geçebilecek.

Kadroya geçmek istemeyen sözleşmeli personelin hakları, görevi sona erene dek şahsa bağlı olarak korunacak.

Düzenlemenin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor.
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