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Beyaz Gazete
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Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, seçim sathına girilen dönemde son anket sonuçlarını paylaştı. Rapora göre Cumhur İttifakı'nın oylarını artırdığı, İyi Parti ve HDP'de düşüş yaşandığı gözlemlendi.

Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Ekleme: 16.01.2023 - 14:23 Güncelleme: 16.01.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Siyasal, sosyal ve pazar araştırmaları yapan Optimar, 27 Aralık - 1 Ocak tarihlerinde, genel seçimlere yönelik düzenlenen anket çalışmalarını tamamladı.

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, yapılan son çalışmalar doğrultusunda AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı bileşeninin oylarını artırdığını, İyi Parti ve HDP'de düşüş yaşandığını paylaştı.

Cumhur İttifakı

Bir önceki ayın anket çalışmaları incelendiğinde partilerin genel oy dağılımı şu şekildeydi:

AK Parti: 39,2

CHP: 23,9

İYİP: 10,9

HDP: 10,8

MHP: 8,6

27 Aralık - 1 Ocak tarihlerindeki ankette ise daha farklı bir tablo vardı. Daşdemir, son rakamları şu şekilde listeledi:

AK Parti: 41,1

CHP: 23,6

HDP: 9,8

İYİP: 8,1

MHP: 7,4


Bir önceki ankette katılımcılara 'Bu yaz Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu hangi isme verirsiniz?' sorusu yöneltilmişti. Soruya verilen cevaplara göre dağılım şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan: 43,7

Kemal Kılıçdaroğlu: 12,4

Mansur Yavaş: 10,1

Ekrem İmamoğlu: 9

Selahattin Demirtaş: 6,8

Meral Akşener: 6

Abdullah Gül: 2,9

Hilmi Daşdemir son çalışmada da aynı sorunun katılımcılara yöneltildiğini, sorunun 'ucu açık' olması sebebiyle farklı isimlerin listede yer aldığını, Cumhur İttifakı oyları toplandığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 48'leri gördüğünü aktardı.

2 bin kişinin katıldığı anket hakkında Hilmi Daşdemir'in yaptığı açıklamalar şu şekilde:

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE YÖNELEN SEÇMEN TERSİ İSTİKAMETTE TUTUM ALDI

Optimar Başkanı Hilmi Daşdemir, İyi Parti'deki oy kaybını Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na olan desteğine dayandırarak, yüzde 2'lik düşüşü Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşıt tutumunun bir tezahürü olduğunu, CHP'den İyi Parti'ye geçişlerin tersi istikamette seyrettiğini belirtti:

'İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu ile Saraçhane'deki görüntüleri, oradaki sevinç gösterileri demek ki çok olumlu karşılanmamış. Diğer taraftan Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı noktasında bir karşı duruşu var, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı... Ekrem İmamoğlu'nu öne çıkartmaya çalışıyor. Orada ortak adaylığı engelleyen Akşener'di, burada da 'oyunbozan' veya buna benzer bir tutumu olduğu söylenebilir. Bu da olumsuz etkilemiş olabilir. Diğer taraftan adaylığı gündeme geldikçe, CHP'den İyi Parti'ye gelen oyların tekrar CHP'ye yöneldiğine dair bir bulgu var. Bunu öyle okumak gerekir diye düşünüyorum.'
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